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    RBC belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 67 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt DHL nach Quartalszahlen auf Outperform
    • Das Kursziel für die DHL Group bleibt bei 67 Euro
    • RBC nennt DHLs Kennziffern stark und ermutigend
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 67 Euro
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 60,52 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -22,31 %/+10,74 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 67 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,00, was eine Steigerung von +10,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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