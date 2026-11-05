ASOS überrascht alle! Steht die Krisen-Aktie vor einer Kursexplosion?

Der britische Online-Modehändler ASOS sieht nach Jahren der Krise erste deutliche Erfolge seines Sanierungsprogramms. Wie Reuters berichtet, erwartet der Konzern für das im August 2027 endende Geschäftsjahr einen bereinigten operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) zwischen 180 und 200 Millionen britischen Pfund. Analysten hatten lediglich mit 177 Millionen Pfund gerechnet. Die Aktie reagierte am Donnerstag im frühen Handel mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent.

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Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr verbesserte ASOS seine Profitabilität erheblich. Das bereinigte EBITDA stieg um 29 Prozent auf 170,3 Millionen Pfund und übertraf damit die Markterwartungen von 159 Millionen Pfund. Die Bruttomarge erhöhte sich von 47,1 auf 50,5 Prozent. Besonders bemerkenswert: Erstmals seit dem Geschäftsjahr 2022 kehrte der Bruttowarenwert im Schlussquartal wieder auf Wachstumskurs zurück.

Trotz Umsatzrückgang wieder schwarze Zahlen

Allerdings bleibt die Trendwende fragil. Der bereinigte Jahresumsatz sank um neun Prozent auf 2,24 Milliarden Pfund. Der bereinigte Vorsteuerverlust verringerte sich immerhin von 98,2 auf 46,4 Millionen Pfund. Nach den offiziellen Rechnungslegungsvorschriften erzielte ASOS einen Vorsteuergewinn von 24,4 Millionen Pfund nach einem Verlust von 281,6 Millionen Pfund im Vorjahr. Das positive Ergebnis profitierte allerdings erheblich von Veräußerungsgewinnen.

Belastet wurde das Geschäft zuletzt durch einen Cyberangriff im Oktober. Unbekannte verschafften sich Zugriff auf grundlegende Kundendaten. Zahlungsinformationen und Passwörter waren laut Unternehmen nicht betroffen. Der Vorfall kostete ASOS nach eigenen Schätzungen zwei bis vier Prozent des Bruttowarenwerts seit dem Angriff. Dennoch entwickelte sich das Geschäft in den ersten acht Wochen des neuen Geschäftsjahres weitgehend stabil.

Für 2027 strebt ASOS wieder ein leichtes Wachstum des Bruttowarenwerts sowie einen positiven freien Cashflow an. Die Nettoverschuldung wurde bereits von 184,7 auf 109,3 Millionen Pfund reduziert. Damit gewinnt der Konzern finanziellen Spielraum. Für Anleger bleibt entscheidend, ob aus höheren Margen und niedrigeren Kosten auch dauerhaft steigende Umsätze werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 5,23EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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