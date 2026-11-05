Kontron schrumpft leicht - Prognose für 2026 bestätigt - Aktie verliert
ROUNDUP
- Chipkrise staut bei Kontron 68,6 Millionen Euro
- Umsatz sank, bereinigtes Ebitda legte deutlich zu
- Greentec-Umbau beendet, Einsparungen ab 2027
LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor. Das Unternehmen begründet dies auch mit der Speicherchipkrise: Diese habe zu einem Aufbau von noch nicht ausgelieferten Produkten in Höhe von 68,6 Millionen Euro geführt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Diese sollen überwiegend im vierten Quartal an die Kunden gehen. Die Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen.
Die Quartalsbilanz kam an der Börse nicht gut an. Die Aktie rutschte zeitweise auf ein Tief seit Ende März und notierte am späten Vormittag noch mit fast 7,5 Prozent im Minus bei 18,90 Euro. Damit war Kontron größter Verlierer im Index für kleinere Werte. Seit dem Jahreswechsel summieren sich die Verluste auf gut 17 Prozent.
Für Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies hat der Spezialist für das Internet der Dinge und eingebettete Computersysteme ein weiteres enttäuschendes Quartal hinter sich. Immerhin sei die Umstrukturierung der Tochter Greentec weitgehend beendet.
Der Umbau im Geschäft mit der Umwelttechnologie sei wie geplant abgeschlossen worden, teilte Kontron weiter mit. Das Programm sah auch den Abbau von 500 Stellen vor. Erste positive Effekte habe es bereits im dritten Jahresviertel gegeben, hieß es. Die Einsparungen von jährlich mehr als 30 Millionen Euro sollen ab 2027 vollständig sichtbar werden.
In den ersten neun Monaten gingen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zurück, wenn man die verkauften Geschäftsteile und das Com-Geschäft beim Vorjahreswert herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Personalabbau um knapp acht Prozent auf 151 Millionen Euro. Der Überschuss sank wegen der Sonderkosten hingegen auf 52,7 Millionen Euro, das war weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes.
Für das laufende Jahr peilt die Kontron-Spitze weiter einen Umsatz im Bereich des Vorjahreswertes von 1,6 Milliarden Euro an. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau 225 Millionen Euro erreichen.
Das Unternehmen erwartet in den nächsten Jahren aufgrund der Synergieeffekte mit dem Großaktionär Ennoconn und den Einsparungen bei Greentec einen zusätzlichen Ergebnisbetrag von 70 Millionen Euro jährlich. Die taiwanesische Foxconn-Tochter Ennoconn Corporation hält nach Abschluss ihres Pflichtangebots im August gut 48 Prozent der Anteile./mne/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 18.470 auf Ariva Indikation (05. November 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +35,49 %/+45,91 % bedeutet.
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Moderat bis gut (ca. 55–70 % Wahrscheinlichkeit für deutlich steigende Kurse bis Ende 2027), abhängig vor allem von der Umsetzung des Auftragsbestands und der Margenentwicklung. „Deutlich steigend“ definiere ich hier als ca. +40–70 % oder mehr vom aktuellen Niveau (rund 20–20,50 € im Oktober/November 2026).
Die Aktie notiert zuletzt um die 20–20,50 € (Xetra/Lang & Schwarz). Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 1,23–1,25 Mrd. €. Analysten sehen im Konsens ein 12-Monats-Kursziel von rund 29–30 € (Bandbreite ca. 23,50–35 €), was ein rechnerisches Upside von ca. 45–70 % impliziert. Besonders optimistisch ist mwb research mit einem unveränderten Kursziel von 35 € und „Buy“-Empfehlung (Stand Oktober 2026).
Kontron (vormals S&T) fokussiert sich auf IoT/Embedded Computing, Software + Solutions, Smart IoT, Transportation/Bahn und Defense. Die strategischen Ziele bis 2030 sind ambitioniert: 2,6 Mrd. € Umsatz und 420 Mio. € EBITDA.
Wichtige Punkte für 2026–2028 (Analystenschätzungen, u. a. mwb und Konsens):
- Umsatz: 2026 ca. 1,60–1,65 Mrd. € (teilweise belastet durch Portfolioeffekte und Restrukturierung), 2027 ca. 1,72–1,79 Mrd. €, 2028 ca. 1,85–1,92 Mrd. €.
- EPS: 2026 ca. 1,55–1,67 €, 2027 ca. 2,00 €, 2028 ca. 2,30–2,34 €.
- EBITDA-Margen sollen sich nach der GreenTec-Restrukturierung (Einsparungen >30 Mio. € p. a. ab 2027) und dem Hochlauf höherwertiger Bereiche verbessern.
- Defense: 2026 bereits >200 Mio. € Umsatz bei ca. 20 % EBITDA-Marge erwartet; strukturell unterstützt durch steigende Verteidigungsausgaben.
- Weitere Treiber: Bahntechnik (u. a. FRMCS), Software/Subscriptions (u. a. KontronOS und Cybersicherheit durch EU-CRA), Edge AI/Physical AI sowie bessere Umsetzung des hohen Auftragsbestands (Backlog) ab 2027.
Bei einem EPS von ca. 2 € 2027 wäre die Aktie bei 20 € mit einem KGV von 10 sehr günstig bewertet, sofern das Wachstum und die Margenstabilisierung eintreten. Die Bewertung (EV/Sales, EV/EBITDA) liegt im Vergleich zu Wachstum und Cashflow-Potenzial eher moderat bis attraktiv.
- Umsetzung: Der hohe Auftragsbestand muss ab 2027 stärker in Umsatz und Cashflow umgewandelt werden. Verzögerungen (Lieferketten, Komponenten) waren in der Vergangenheit ein Thema.
- 2026 ist ein Übergangsjahr mit Restrukturierungskosten (GreenTec) und vorübergehend niedrigerem berichteten EBIT/EPS.
- Makro/Zyklus: Konjunktur, Chipverfügbarkeit und Nachfrageschwankungen in Industrie/Automotive.
- Wettbewerb und Execution-Risiken bei der Internationalisierung (USA/China) und dem Software-Anteil.
- Der Kurs hat 2026 bereits Phasen der Schwäche hinter sich (52-Wochen-Range ca. 16–26 €).
Die Kombination aus:
- klaren strukturellen Wachstumstreibern (Defense, Rail, Software/Cyber, AI-Edge),
- ambitionierten, aber nachvollziehbaren 2030-Zielen,
- günstiger Bewertung relativ zu den erwarteten Gewinnen ab 2027 und
- positiven Analystenmeinungen (überwiegend Buy, Kursziele deutlich über dem aktuellen Kurs)
spricht für eine gute Chance auf deutlich steigende Kurse bis Ende 2027. Realistisch erscheint ein Szenario in Richtung 28–35 €, wenn der Backlog-Abbau und die Margenverbesserung planmäßig laufen. Ein reines „Weiter-so“ ohne positive Überraschungen könnte eher moderate Kursgewinne bringen. Starke negative Überraschungen bei der Execution oder im makroökonomischen Umfeld würden das Potenzial deutlich dämpfen.
Sollte Kontron jemals auf so ein Ding hereinfallen, stoße ich meine Position sofort und zur Gänze ab. 😅