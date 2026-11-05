HelloFresh springt dank höherem operativem Gewinn nach oben

Obwohl sich die HelloFresh Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,74 % hinnehmen.

Ein deutlich höherer operativer Gewinn trotz sinkender Kundenzahl und rückläufigem Umsatz treibt HelloFresh an der Börse an. Der Kochboxenversender reduziert seine Marketingkosten weiter und wird bei schwacher Nachfrage nach Kochboxen und Fertiggerichten profitabler. Zwischenzeitlich gewinnt die Aktie sogar 15,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +20,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HelloFresh -45,33 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

So schlagen sich die Wettbewerber von HelloFresh

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,56 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,88 %.

Die Aktie von HelloFresh erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -49,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei -49,99 %.

Informationen zur HelloFresh Aktie

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 575,86 Mio.EUR € wert.

Hellofresh verliert Kunden und Umsatz, verdient operativ aber deutlich mehr. Die Börse feiert den Sparkurs, die Aktie springt zweistellig. Unter Analysten gehen die Meinungen jedoch weit auseinander.

Der Kochboxenversender Hellofresh hat auch im dritten Quartal schlechtere Geschäfte gemacht. Sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertiggerichten blieb die Nachfrage schwach. Weil Hellofresh seine Marketingkosten weiter reduziert, fiel der operative …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Vieles von dem, was der Kochboxenversender nun veröffentlicht habe, sei bereits im September …

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,65 % 1 Monat +41,53 % 3 Monate -1,74 % 1 Jahr -51,50 %

HelloFresh Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 05.11.2026, 12:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.