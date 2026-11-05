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    Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bechtle-Aktien legen nach Zahlen deutlich zu
    • Bechtle erhöht Prognose für den Vorsteuergewinn
    • Aktie bleibt trotz Kurssprung 17 Prozent im Minus
    AKTIE IM FOKUS - Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Bechtle -Aktien vom jüngsten Tief hat am Donnerstag mit der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen und einer Erhöhung des Ausblicks richtig Schwung bekommen. Ende Oktober waren die Titel des IT-Dienstleisters mit 32,94 Euro noch auf dem niedrigsten Niveau seit Juli angekommen, doch nun ging es für die Titel um mehr als sieben Prozent hoch auf 36,34 Euro. Damit haben Anleger das Zwischenhoch von Mitte Oktober bei 36,40 Euro wieder vor Augen.

    Bechtle geht davon aus, dass der diesjährige Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent ansteigen wird - nach einer bisher anvisierten Spanne von 5 bis 10 Prozent. Börsianer und Analysten betonten, dass es sich nach einem starken dritten Quartal schon um die zweite Zielanhebung in diesem Jahr handele.

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    Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies verwies auf den schlechten Kursverlauf der Aktien, die im bisherigen Jahresverlauf mit 17 Prozent in der Verlustzone bleiben. Er sieht in den Ergebnissen ein Signal, dass Bechtle kleineren Marktteilnehmern Anteile abnimmt. Er erwähnte außerdem, dass der Konkurrent Cancom zuletzt mit einem gesenkten Umsatzausblick schlechtere Nachrichten für seine Anleger gehabt habe./tih/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,82 % und einem Kurs von 36,32 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +4,34 %/+34,54 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bechtles Kursrückgang von 33,66 auf 33,50 Euro und einen gemeldeten Tagesverlust von 4 %. Charttechnisch wird die seit 2021 laufende Konsolidierung an der SMA200 als mögliche Basis für einen langfristigen Ausbruch gesehen. Als potenzielle Impulse gelten der Cyber Resilience Act ab Ende 2027 und die Berufung Martin Kaloudis’ in eine internationale Führungsrolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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