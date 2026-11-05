Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen
AKTIE IM FOKUS
- Bechtle-Aktien legen nach Zahlen deutlich zu
- Bechtle erhöht Prognose für den Vorsteuergewinn
- Aktie bleibt trotz Kurssprung 17 Prozent im Minus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Bechtle -Aktien vom jüngsten Tief hat am Donnerstag mit der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen und einer Erhöhung des Ausblicks richtig Schwung bekommen. Ende Oktober waren die Titel des IT-Dienstleisters mit 32,94 Euro noch auf dem niedrigsten Niveau seit Juli angekommen, doch nun ging es für die Titel um mehr als sieben Prozent hoch auf 36,34 Euro. Damit haben Anleger das Zwischenhoch von Mitte Oktober bei 36,40 Euro wieder vor Augen.
Bechtle geht davon aus, dass der diesjährige Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent ansteigen wird - nach einer bisher anvisierten Spanne von 5 bis 10 Prozent. Börsianer und Analysten betonten, dass es sich nach einem starken dritten Quartal schon um die zweite Zielanhebung in diesem Jahr handele.
Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies verwies auf den schlechten Kursverlauf der Aktien, die im bisherigen Jahresverlauf mit 17 Prozent in der Verlustzone bleiben. Er sieht in den Ergebnissen ein Signal, dass Bechtle kleineren Marktteilnehmern Anteile abnimmt. Er erwähnte außerdem, dass der Konkurrent Cancom zuletzt mit einem gesenkten Umsatzausblick schlechtere Nachrichten für seine Anleger gehabt habe./tih/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,82 % und einem Kurs von 36,32 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +4,34 %/+34,54 % bedeutet.
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https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-erreicht-erstmals-platinumstatus-im-nachhaltigkeitsrating-von-ecovadis
. . . wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgend etwas richtig machen.
Super Meldelage...von heute...Quelle:
Bechtle AG: Deutliches Wachstum bei Geschäftsvolumen und EBT im Q2, Prognose für Gesamtjahr erhöht
Neckarsulm, 28. Juli 2026 – Im zweiten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen sehr erfolgreich entwickelt. Das Geschäftsvolumen liegt bei rund 2,27 Mrd. € und damit circa 18 % über Vorjahr. Der Umsatz erreichte rund 1,73 Mrd. €, das ist ein Wachstum von mehr als 16 % gegenüber Vorjahr. Das Wachstum im Geschäftsvolumen war erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen. Auch das Vorsteuerergebnis hat sich sehr positiv entwickelt. Mit etwa 80 Mio. € verzeichnet der europäische IT-Dienstleister ein Plus von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr und hat damit die Markterwartung sehr deutlich übertroffen. Die Entwicklung im ersten Halbjahr hat gezeigt, dass Bechtle mit den unverändert herausfordernden Rahmenbedingungen in der IT-Branche bislang gut zurechtkommt.
Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 %. Beim Umsatz und beim EBT erhöht das Unternehmen die Prognose auf 5 % – 10 %.
|Prognose 2026
|neu
|bisher
|Geschäftsvolumen
|Mehr als 10 %
|5 % – 10 %
|Umsatz
|5 % – 10 %
|0 % – 5 %
|EBT
|5 % – 10 %
|0 % – 5