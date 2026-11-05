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    Gewinne - Rohstoffsektor stark

    Aktien Europa

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    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte steigen nach der US-Wahl weiter
    • Air France-KLM steigt nach starken Quartalszahlen kräftig
    • Maersk verliert nach enttäuschendem Quartal deutlich
    Aktien Europa - Gewinne - Rohstoffsektor stark
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Damit hielt die positive Stimmung nach den US-Kongresswahlen an. Anleger spekulieren darauf, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten beschleunigen könnte. Das dämpfte Inflationssorgen und ließ die Renditen am Anleihemarkt weiter nachgeben.

    "Die veränderten politischen Mehrheitsverhältnisse könnten umfangreiche neue Fiskalprogramme erschweren und damit den Aufwärtsdruck auf die Renditen begrenzen", hieß es zudem vom Anbieter von Handelsstrategien Index-Radar.

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    Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,53 Prozent auf 6.298,56 Punkte. Außerhalb des Euroraums tendierte der Schweizer Leitindex SMI kam verändert. Der britische FTSE 100 legte um 0,53 Prozent auf 10.886,53 Punkte zu.

    Stärkster Sektor waren die Rohstoffaktien. Hier setzten ArcelorMittal mit einem Plus von vier Prozent ein Ausrufezeichen. Der Stahlkonzern hatte mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen.

    Noch stärker stieg ein anderer französischer Standardwert: Air France-KLM sprangen nach Quartalszahlen um knapp zwölf Prozent nach oben. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem deutlich besser als erwarteten Zahlenwerk, das die Aktie bis Jahresende stützen dürfte.

    Nicht ganz so spektakulär war die Reaktion der Aktie von Swiss Re auf Zahlen. Vergleichsweise geringe Großschäden und Zuwächse im Leben-Geschäft hatten dem Rückversicherer in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gewinnanstieg beschert. Der Wert gewann 0,7 Prozent.

    Unter den ansonsten unauffälligen Herstellern von Nahrungsmitteln und Getränken verzeichneten Diageo mit einem Plus von 2,7 Prozent stärkere Aufschläge. Der zuletzt schwächelnde Schnaps- und Guinness-Hersteller hatte im ersten Quartal seines Geschäftsjahres überraschend mehr erlöst.

    Deutlich im Minus lagen dagegen die Aktien von Moller-Maersk . Analysten der AL Sydbank verwiesen auf das Ergebnis zum dritten Quartal, das die Erwartungen verfehlt habe. Zudem bewegt sich der neue Ausblick unter den durchschnittlichen Schätzungen von Analysten. Der Wert sank um knapp sieben Prozent/mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,65 % und einem Kurs von 2.741 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Swiss Re zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,6368. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,86CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 130,00CHF was eine Bandbreite von -36,00 %/-24,36 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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