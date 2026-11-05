JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Eine gute Entwicklung der Ticketpreise habe zu einem überraschend starken dritten Quartal der Fluggesellschaft geführt, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs dürfte am Berichtstag zulegen und eine Rally könnte bis zum Jahresende andauern./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,13 % und einem Kurs von 12,72EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,50

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

