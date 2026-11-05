JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Überschuss des Rückversicherers liege zwar über der Erwartung, allerdings sei Umsatzschwäche erkennbar, schrieb Kamran M. Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 172,3EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

