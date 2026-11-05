JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Überschuss des Rückversicherers liege zwar über der Erwartung, allerdings sei Umsatzschwäche erkennbar, schrieb Kamran M. Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 172,3EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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