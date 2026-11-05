UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Konzernumsatz habe die Erwartungen leicht übertroffen, während das bereinigte Ebit dahinter geblieben sei, schrieb Graham Doyle am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Mehrere einmalige Belastungen seien darin bereits berücksichtigt. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie decke sich am oberen Ende mit dem Konsens, wobei das Management eine deutlich höhere Inflation einkalkuliere. Allerdings dürften die erheblichen Anpassungen für 2027 sowie künftige Belastungen in Höhe von 200 Millionen Euro durch die Ausgliederung ver Diagnostics-Sparte zu einer verhaltenen Reaktion auf diese Zahlen führen./rob/ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 43,96EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
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