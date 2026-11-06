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    Bei dieser Innovation schlagen wir USA und China

    Industrie-KI

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    Die USA dominieren KI-Chips, China die Robotik. Doch beim nächsten großen KI-Markt könnte Europa überraschend die Nase vorn haben. Siemens, Bosch und Schneider Electric investieren Milliarden in die Fabriken der Zukunft.

    Für Sie zusammengefasst
    Industrie-KI - Bei dieser Innovation schlagen wir USA und China
    Foto: Siemens

    Europa hat den Wettlauf um einen Teil der KI-Revolution, die großen Sprachmodelle, weitgehend verloren. Doch bei der nächsten und eigentlich auch viel wichtigeren Phase der künstlichen Intelligenz könnte die Lage ganz anders aussehen, denn hier haben europäische Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Zwar dominieren die USA mit Nvidia, OpenAI und Google die Entwicklung von KI-Chips und Sprachmodellen und China ist bei Industrierobotern führend, doch europäische Konzerne besitzen einen Trumpf: jahrzehntelange Erfahrung mit Maschinen, Fabriksteuerungen und industrieller Software.

    Bei spezialisierten KI-Aufgaben, vor allem bei ihrer Anwendung bei industriellen Prozessen, hat Europa die Nase vorn, da es jahrzehntelange Erfahrung mit Fabrikautomatisierung, Maschinensteuerung und Industriesoftware besitzt. Besonders wertvoll sind die damit verbundenen Produktionsdaten, über die niemand sonst auf der Welt verfügt. Während klassische KI-Systeme hauptsächlich digitale Informationen verarbeiten, greift industrielle KI unmittelbar in physische Produktionsprozesse ein. Sie kann Maschinen steuern, Materialverbrauch reduzieren, Ausfälle verhindern und die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen.

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    Da haben Industriekonzerne wie beispielsweise Siemens, ABB und Schneider Electric gewaltige Vorteile. Sie kennen die Produktionsanlagen ihrer Kunden, liefern seit Jahrzehnten die Steuerungstechnik und verfügen über wertvolle Kenntnisse industrieller Abläufe. Neue Wettbewerber müssten diese Beziehungen und das notwendige Fachwissen erst aufbauen.

    Anfang Oktober kündigte Schneider Electric die knapp 24 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des amerikanischen Industriesoftware-Spezialisten PTC an. Der französische Energietechnikkonzern will damit eine Plattform schaffen, die Produktentwicklung, Maschinensteuerung und industrielle Daten mit KI verbindet. Schneider Electric arbeitet zudem mit Nvidia und Hewlett Packard Enterprise an autonomen KI-Agenten für die Industrie. Sie sollen Produktionsprozesse überwachen und in Echtzeit optimieren.

    Bosch Rexroth arbeitet gemeinsam mit dem US-Chiphersteller AMD daran, intelligente KI-Agenten direkt bei Maschinensteuerungen einzusetzen. Die Systeme können Produktionsdaten analysieren und Aufgaben übernehmen, ohne dafür zwingend eine Cloudverbindung zu benötigen. Und der Schweizer Technologiekonzern ABB präsentierte im Oktober einen KI-basierten Robotertrainer. Dieser soll die Inbetriebnahme automatisierter Anwendungen nach Unternehmensangaben um bis zu 90 Prozent beschleunigen. Eine neue Simulationslösung soll zudem virtuelle und reale Roboterbewegungen mit einer Genauigkeit von bis zu 99 Prozent zusammenführen.

    Wie weit die Entwicklung bereits fortgeschritten ist, demonstriert Siemens in seinem Elektronikwerk in Erlangen. Gemeinsam mit Nvidia testet der DAX-Konzern dort KI-gesteuerte Produktionsprozesse und digitale Zwillinge. Bei der Vorbereitung neuer Fertigungsabläufe lässt sich der Entwicklungsaufwand laut Siemens um bis zu 85 Prozent reduzieren. Die Markteinführung neuer Produkte könnte sich um bis zu 40 Prozent beschleunigen.

    Allerdings ist der internationale Wettbewerb enorm. Nach Angaben der International Federation of Robotics installierten chinesische Fabriken 2025 rund 354.000 neue Industrieroboter. Das entsprach 59 Prozent der weltweiten Neuinstallationen. China verfügt damit über eine industrielle Größenordnung, die Europa kaum erreichen kann.

    Für Europa ist aber die Software entscheidend, die Maschinen und ganze Fabriken intelligent miteinander verbindet und weniger die Anzahl der Roboter. Und hier bieten sich für Siemens, ABB, Schneider Electric und andere europäische Anbieter attraktive Geschäftsmöglichkeiten mit langfristigen Kundenbindungen und wiederkehrenden Softwareerlösen. Dass sich industrielle KI zunehmend wirtschaftlich auszahlt, bestätigt eine Deloitte-Untersuchung unter mehr als 140 Fertigungsunternehmen. Bereits 84 Prozent berichten von messbarem Nutzen.

    Für Europa liegt darin eine enorme Chance, aber auch eine Herausforderung. Aktuell dominieren amerikanische Unternehmen die grundlegende KI-Infrastruktur, während China mit hoher Geschwindigkeit automatisiert. Europas Stärke liegt dagegen in der Verbindung von künstlicher Intelligenz und industriellem Fachwissen. Sollte es gelingen, diese Kompetenz weltweit in profitable Softwareplattformen umzusetzen, könnte die nächste große Welle des KI-Booms so einige europäische Gewinner hervorbringen.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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