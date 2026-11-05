DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BMW auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach einer Senkung der Unternehmensziele für 2026 von 71 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Der Fokus habe weniger auf den aktuellen Geschäftszahlen gelegen, sondern vielmehr auf den weiteren Restrukturierungsmaßnahmen des Konzerns und darauf, ob dies nun ein letztes Reinen-Tisch-Machen sei vor einer Geschäftserholung, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Leider habe die Telefonkonferenz mit dem Management nur für begrenzte Vorhersagbarkeit für 2027 gesorgt, was auf den anstehenden Roadshows ein wesentliches Thema sein dürfte./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 60,86EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 66,00 € , was eine Steigerung von +8,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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