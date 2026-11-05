DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siltronic auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für diejenigen, die für die kommenden Quartale mit einem schnellen Anstieg der Absatzpreise für Siliziumwafer gerechnet hätten, sorgen die aktuellen Geschäftszahlen eher für Ernüchterung, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 54,15EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.