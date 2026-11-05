🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzai Health Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Alzai Health Corporation

    ALZAI Health Corp. tritt dem Alzheimer‘s Association Business Consortium zur Förderung von Forschung und Innovation im Alzheimerbereich bei

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    ALZAI Health Corp. tritt dem Alzheimer‘s Association Business Consortium zur Förderung von Forschung und Innovation im Alzheimerbereich bei
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, ONTARIO / 5. November 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (OTCQB: ALZIF) (FWB: H2F) („ALZAI“ oder das „Unternehmen“), ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es dem Alzheimer‘s Association Business Consortium („AABC“) beigetreten ist. Das AABC ist eine Initiative der Alzheimer‘s Association, die sich der Förderung der Forschung im Bereich Alzheimer-Krankheit und Demenz durch Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch widmet.

     

    Das AABC bringt Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Diagnostik Medizintechnik und klinischer Forschung zusammen, um die Zusammenarbeit und Innovationstätigkeit im Ökosystem der Alzheimerforschung zu fördern.

     

    Die Mitgliedschaft von ALZAI ist ein wichtiger Schritt in der Ausweitung seines Engagements in der Alzheimer-Forschungsgemeinschaft. Die proprietäre, KI-gestützte Plattform des Unternehmens nutzt routinemäßig erhobene Gesundheitsdaten, einschließlich Standardlaborbefunden und demografische Informationen, um Personen mit einem möglicherweise erhöhten Risiko für das Auftreten der Alzheimer-Krankheit vor einer klinischen Diagnose zu identifizieren. Die Technologie soll eine frühere Risikostratifizierung, eine Rekrutierung für klinische Studien sowie eine fundiertere Entscheidungsfindung durch Gesundheitsdienstleister, Pharmaunternehmen, klinische Forschungsorganisationen und Kostenträger im Gesundheitswesen ermöglichen.

     

    Im Rahmen seiner Beteiligung am AABC beabsichtigt ALZAI, Erkenntnisse auszutauschen, den Dialog mit anderen Mitgliedern zu suchen und mögliche Forschungs- und kommerzielle Partnerschaften im Einklang mit seiner langfristigen Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie zu sondieren.

     

    „Der Beitritt zum Alzheimer‘s Association Business Consortium ist ein wichtiger Meilenstein für ALZAI, da wir uns nach wie vor darum bemühen, unsere Technologie weiterzuentwickeln und unsere Präsenz in der Alzheimer-Forschungsgemeinschaft zu stärken“, so Hayim Raclaw, Chief Executive Officer von ALZAI Health Corp. „Die KI-gestützte Risikostratifizierung anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten hat unserer Ansicht nach das Potenzial, eine frühzeitigere Identifikation von Patienten und eine effizientere Gestaltung der klinischen Forschung zu unterstützen. Wir sehen dem Austausch mit anderen AABC-Mitgliedern und der Prüfung von Möglichkeiten entgegen, um einen Beitrag zur Förderung der Alzheimerforschung zu leisten.“

    Seite 1 von 3 






    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ALZAI Health Corp. tritt dem Alzheimer‘s Association Business Consortium zur Förderung von Forschung und Innovation im Alzheimerbereich bei ALZAI_05-11-2026_DEPRcomTORONTO, ONTARIO / 5. November 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (OTCQB: ALZIF) (FWB: H2F) („ALZAI“ oder das „Unternehmen“), ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     