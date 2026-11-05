VeriSilicon bringt GCNanoOptimaV auf den Markt, eine 2,5D-GPU-IP der nächsten Generation für Wearables

SHANGHAI, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- VeriSilicon (688521.SH) hat seine 2,5D-GPU-IP (Graphics Processing Unit) der nächsten Generation, GCNanoOptimaV, vorgestellt, die speziell entwickelt wurde, um der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Grafikfunktionen in Wearables gerecht zu werden. Dank dedizierter Hardware-Beschleunigungs-Engines und einer optimierten Speicherarchitektur verbessert GCNanoOptimaV die Grafik-Rendering-Leistung und die Speichereffizienz erheblich. Dies ermöglicht reichhaltigere und reaktionsschnellere grafische Benutzeroberflächen (GUIs) und berücksichtigt gleichzeitig die strengen Ressourcenbeschränkungen von Wearable-Anwendungen. Die neue GPU-IP wird bereits von mehreren führenden Kunden eingesetzt.

GCNanoOptimaV verfügt über dedizierte Hardware-Engines für Striche und Ellipsen, um Leistungsengpässe beim Rendern von Vektorgrafiken zu beseitigen. Die integrierte Hardware-Strich-Engine verbessert die Rendering-Leistung komplexer Linien und Kurven erheblich, insbesondere in Anwendungen wie Gesundheitsüberwachung, Fitness-Tracking und Navigation. Darüber hinaus reduziert die innovative Mesh-Rendering-Architektur den Bedarf an On-Chip-SRAM und ermöglicht so eine speichereffizientere GPU-Integration in SoC-Designs mit begrenzten Ressourcen.

GCNanoOptimaV integriert zudem VeriSilicons neueste DECNano 3.0 Kompressions-Engine, die eine verbesserte Bildqualität bei gleichbleibendem Kompressionsverhältnis von 2:1 bietet. Die GPU ist weiterhin kompatibel mit der VGLite-Grafik-API von VeriSilicon und unterstützt weit verbreitete Grafik-Frameworks und -Formate, darunter LVGL, SVG und PNG. Diese Softwarekompatibilität erleichtert die Migration bestehender Anwendungen mit minimalen Anpassungen, vereinfacht die Systemintegration und beschleunigt die Produktentwicklung.

„Wearables entwickeln sich rasant weiter: Immer ausgefeiltere Anwendungen treiben die Nachfrage nach mehr Funktionalität und höherer Grafikleistung voran, während Stromverbrauch und Speicherbedarf weiterhin entscheidende Einschränkungen darstellen", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP Division bei VeriSilicon. „Durch architektonische Innovationen und fortschrittliche Hardwarebeschleunigung liefert unser 2,5D-GPU-IP der nächsten Generation messbare Leistungssteigerungen und Energieeinsparungen in Anwendungen wie Kartografie und Navigation. Wir freuen uns, diese Fortschritte auf den Markt für Wearables zu bringen und so reichhaltigere visuelle Erlebnisse innerhalb der strengen Leistungs- und Speicherbeschränkungen zu ermöglichen."

Informationen zu VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) ist ein führender börsennotierter Anbieter von maßgeschneiderten Siliziumlösungen mit einem umfassenden und proprietären Portfolio an Halbleiter-IPs und einem langjährigen Schwerpunkt auf maßgeschneiderten KI-ASIC-Siliziumlösungen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.verisilicon.com

Medienkontakt: press@verisilicon.com

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