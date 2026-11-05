Rüstungskonzern Renk legt bei Aufträgen deutlich zu - Aktie sackt ab
ROUNDUP
- Renk steigert Quartalsaufträge um fast 45 Prozent
- Auftragsbestand erreicht 7,6 Milliarden Euro
- Renk bestätigt Prognose und setzt auf Rüstung
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller Renk hat im dritten Quartal dank der Aufrüstung in Europa spürbar mehr Aufträge erhalten. So schwollen die Bestellungen um fast 45 Prozent auf 469 Millionen Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Der Auftragsbestand erreichte Ende September 7,6 Milliarden Euro. Angesichts einer Gewinnwarnung bei Rheinmetall gab die Renk-Aktie trotzdem um fast sieben Prozent nach. JPMorgan-Analyst David Perry sprach davon, dass der Kursrutsch von Rheinmetall auf andere Werte im Sektor abstrahle.
Die Quartalszahlen von Renk wurden von Fachleuten dagegen recht positiv aufgenommen. Aus Sicht von Jefferies-Expertin Chloe Lemarie hätten die Resultate weitgehend den Erwartungen entsprochen. Der Umsatz stieg im Quartal um gut 12 Prozent auf 345 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um mehr als 17 Prozent auf 61 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn in den ersten neun Monaten auf 55,1 Millionen Euro und betrug damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.
Unternehmensschef Alexander Sagel bestätigte außerdem die bereits Ende Oktober wegen des Verkaufs des Gleitlagergeschäfts angepasste Jahresprognose. Renk rechnet im laufenden Jahr weiterhin mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro im fortgeführten Geschäft sowie einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 240 bis 255 Millionen Euro. Durch den Spartenverkauf kommt Renk beim geplanten Umbau in einen reinen Rüstungskonzern voran. Bis 2030 sollen 90 Prozent des Umsatzes aus dem Rüstungsgeschäft kommen.
Im Rüstungsbereich baut Renk die Kapazitäten aus und setzt auch auf Zukäufe. Die bereits im Juli angekündigte Übernahme von David Brown Defence sei zum 2. November vollzogen worden, hieß es weiter. Der britische Hersteller soll das Marinegeschäft von Renk stärken, das kleinere der verbleibenden beiden Segmente des Konzerns. Klarer Wachstumsmotor blieb auch im dritten Quartal die größere Sparte Vehicle Mobility Solutions, die unter anderem von einer Auftragserweiterung von KNDS Deutschland für Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und dessen Fahrzeugfamilie profitierte./niw/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,46 % und einem Kurs von 839 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.323,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +21,33 %/+90,32 % bedeutet.
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RENK: Gleitlagerverkauf – was bedeutet das für Gewinn 2026 und 2027?
RENK verkauft das Gleitlagergeschäft an die österreichische Miba. Damit setzt das Unternehmen seine Strategie um, den Verteidigungsanteil bis 2030 auf rund 90 % des Umsatzes zu erhöhen.
Entscheidend ist aber: Wie verändert sich dadurch der Gewinn?
1. Geschäftsjahr 2026
Die bisherige Prognose für den gesamten Konzern lag bei:
- Umsatz: über 1,5 Mrd. €
- Bereinigtes EBIT: 255–285 Mio. €
Nach dem Verkauf weist RENK für das fortgeführte Geschäft folgende Prognose aus:
- Umsatz: ca. 1,4 Mrd. €
- Bereinigtes EBIT: 240–255 Mio. €
Der Unterschied zwischen den Mittelwerten beträgt beim EBIT rund 25 Mio. €. Das ist allerdings nicht automatisch ein Gewinnverlust durch den Verkauf: Die neue Prognose enthält das Gleitlagergeschäft ab Q4 nicht mehr und berücksichtigt zugleich die aktualisierte operative Einschätzung.
Im ersten Halbjahr erzielte die Gleitlagersparte 59,9 Mio. € Umsatz und 7,5 Mio. € bereinigtes EBIT. Hochgerechnet auf ein volles Jahr wären das ungefähr 120 Mio. € Umsatz und 15 Mio. € EBIT. Das ist nur eine Orientierung, keine bestätigte Jahresprognose.
2. Geschäftsjahr 2027
2027 wird der Vergleich aussagekräftiger, weil das Gleitlagergeschäft dann grundsätzlich vollständig aus dem fortgeführten Konzern herausgerechnet ist.
Auf Basis der Halbjahreszahlen entfällt künftig rechnerisch ein Umsatzbeitrag von etwa 120 Mio. € und ein EBIT-Beitrag von rund 15 Mio. € pro Jahr. Die tatsächlichen Werte können davon abweichen.
Für RENK bedeutet das:
- weniger Konzernumsatz,
- aber auch weniger Kapitalbindung und stärkere Konzentration auf das Verteidigungsgeschäft,
- ein möglicher höherer Wert des verbleibenden Unternehmens, wenn RENK das freigesetzte Kapital profitabel einsetzt.
Der Verkaufspreis wurde nicht veröffentlicht. Deshalb lässt sich der zusätzliche Zins- oder Finanzertrag aus dem Verkaufserlös noch nicht belastbar berechnen. Auch ein konkreter Nettogewinn für 2027 kann aus den bisher veröffentlichten Angaben nicht seriös abgeleitet werden.
3. Was bedeutet das für den Aktienkurs?
Der Verkauf ist strategisch nachvollziehbar, aber kein automatischer Gewinnsprung. Entscheidend ist, ob RENK mit dem verbleibenden Geschäft seine Margen verbessert und die riesigen Auftragsbestände in Umsatz und Cashflow umwandelt.
Positiv ist, dass die Gleitlagersparte zuletzt unter Druck stand: Im ersten Halbjahr sank ihr bereinigtes EBIT von 10,4 auf 7,5 Mio. €, ein Rückgang von rund 28 %.
Der Verkauf nimmt damit ein schwächeres Industriegeschäft aus dem Konzern. Gleichzeitig gibt RENK einen Geschäftsbereich ab, der weiterhin profitabel war. Ob sich das für die Aktionäre auszahlt, hängt vor allem vom Verkaufserlös und dessen Verwendung ab.
Mein Fazit:
2026 ist ein Übergangsjahr. Die neue Prognose von 240–255 Mio. € bereinigtem EBIT gilt für das fortgeführte Geschäft. Für 2027 dürfte die Vergleichbarkeit besser werden; ein konkreter Gewinn je Aktie lässt sich ohne belastbare neue Jahresprognose aber noch nicht seriös festlegen.
Ich sehe den Verkauf als strategisch sinnvoll an, aber noch nicht als Beweis für eine höhere Bewertung. Der nächste wichtige Prüfstein sind die Neunmonatszahlen und anschließend das Strategy Update am 8. Dezember.
Quellen: RENK-Unternehmensmeldung vom 22.10.2026; Halbjahresbericht 2026. Die Hochrechnungen sind eigene Orientierungsrechnungen und keine Unternehmensprognosen.
Es gibt immer eine gewisse Anpassung der Kursziele an den aktuellen Kursstand, das muss absolut nichts mit Deiner Interpretation zu tun haben.