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    Jetzt gerät Microns Mega-Projekt ins Wanken

    Streit um KI-Milliarden

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    Micron wollte bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar in Taiwan investieren. Doch ein Streit mit den Beschäftigten bringt die Pläne jetzt ins Stocken.

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    Streit um KI-Milliarden - Jetzt gerät Microns Mega-Projekt ins Wanken
    Foto: David Chang - EPA/dpa

    Berichten zufolge hat der US-Chiphersteller Micron den Bau seiner neuen Chipfabrik in Taiwan gestoppt. Grund dafür ist ein eskalierender Streit mit den Beschäftigten über die Bezahlung. Damit gerät ein Milliardenprojekt ins Stocken, das auch für den weiteren KI-Boom eine wichtige Rolle spielt.

    Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, hat Micron die Bauarbeiten an dem geplanten Werk nahezu vollständig eingestellt. Das Unternehmen habe die taiwanischen Behörden und einen Zulieferer bereits über die Entscheidung informiert. Hintergrund sind wachsende Unsicherheiten über eine Einigung mit der örtlichen Gewerkschaft. Diese könnte wieder gekippt werden.

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    An der Börse geriet die Micron-Aktie unter Druck. Im vorbörslichen Handel verlor das Papier 2,54 Prozent auf 775,00 US-Dollar (Stand 12:40 Uhr MEZ).

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    Streit um Milliarden aus dem KI-Boom

    Der Konflikt zwischen Micron und seinen Beschäftigten hatte sich in diesem Jahr zugespitzt. Die Mitarbeiter fordern eine stärkere Beteiligung an den Rekordgewinnen, die das Unternehmen durch den KI-Boom erzielt. Zwar einigte sich Micron im Oktober mit der größeren der beiden Gewerkschaften auf bessere Konditionen. Teile der Belegschaft lehnen die Vereinbarung jedoch ab.

    Die Gewerkschaft in Taoyuan verlangt unter anderem, dass Micron 15 Prozent seines operativen Gewinns an die weltweite Belegschaft ausschüttet. Zudem fordert sie vollständige Barzahlungen statt teilweise aktienbasierter Prämien. Gewerkschaftschef Jerry Lin kündigte an, weitere Mitglieder aus der größeren Gewerkschaft in Taichung gewinnen zu wollen. Damit soll die bestehende Vereinbarung möglicherweise aufgehoben und neu verhandelt werden.

    Wie das taiwanische Wirtschaftsministerium gegenüber Bloomberg erklärte, würde die bisherige Einigung die jährlichen Vergütungspakete für Nachwuchsingenieure im Durchschnitt mehr als verdoppeln. Sie würden auf 4 Millionen Taiwan-Dollar (rund 121.545 US-Dollar) steigen. Für erfahrene Ingenieure wäre sogar eine Verdreifachung auf 6 Millionen Taiwan-Dollar vorgesehen.

    Milliardenprojekt für KI-Chips auf Eis

    Micron hatte für den neuen Standort zwischen 3 Milliarden und 4,5 Milliarden US-Dollar eingeplant. In der Fabrik mit dem Projektnamen Fab 11E sollten künftig Speicherchips vom Typ DRAM und High Bandwidth Memory produziert werden. Die Inbetriebnahme war ursprünglich für 2028 vorgesehen. Zum Einsatz kommen sollten unter anderem hochmoderne Anlagen des niederländischen Ausrüsters ASML.

    Die Chips sind wichtige Komponenten für KI-Beschleuniger von Nvidia und Rechenzentren. Angesichts der ohnehin knappen Versorgung und stark steigender Speicherpreise könnte eine Verzögerung zusätzliche Probleme für den Markt bedeuten.

    Taiwan ist für Micron von zentraler Bedeutung. Die Insel steht für rund 60 Prozent der weltweiten DRAM-Produktion des Konzerns. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen dort rund 15.000 Menschen. Das entspricht etwa einem Viertel der gesamten Belegschaft.

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    Micron baut andernorts aus

    Der mögliche Rückschlag in Taiwan kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Micron investiert gleichzeitig massiv in andere Standorte. In den USA hat der Konzern Investitionen von insgesamt 250 Milliarden US-Dollar in die Fertigung zugesagt. Auch in Japan und Singapur baut das Unternehmen seine Kapazitäten aus.

    Micron betonte gegenüber Bloomberg, dass die bestehenden Standorte in Taiwan normal weiterarbeiteten. Die Insel spiele weiterhin eine wichtige Rolle im globalen Produktionsnetzwerk. Das Unternehmen sei zuversichtlich, die Versorgung seiner Kunden sicherzustellen. Zu den konkreten Plänen für das Werk in Taoyuan äußerte sich Micron nicht.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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