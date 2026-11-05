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    Kontron nach erneut schwachen Zahlen deutlich unter Druck

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron enttäuscht Anleger mit Umsatzrückgang
    • Jefferies kritisiert schwaches Quartal und Jahresziel
    • VW-Vertrag führt zu 25 Millionen Euro Wertminderung
    AKTIE IM FOKUS - Kontron nach erneut schwachen Zahlen deutlich unter Druck
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Kontron hat mit seinen Quartalszahlen am Donnerstag die Anleger nicht überzeugt. Der Technologiekonzern hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sprach von einem weiteren Quartal, das nicht überzeuge. Die Aktien weiteten ihr Minus zeitweise auf fast neun Prozent aus und erreichten mit 18,60 Euro ihren niedrigsten Stand seit März. Zuletzt war der Abschlag dann noch 6,2 Prozent groß.

    Ein Händler erwähnte zwar positiv, dass Kontron eine gute Profitabilität und starke Auftragsbücher unter Beweis gestellt habe, doch der Umsatz liege leicht unter dem Vorjahreswert und auch die Barmittelumwandlung sei schlecht. Laut Comtesse bestätigte sich im dritten Quartal die schwache Entwicklung aus dem ersten Halbjahr. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten noch unter dem saisonal gedämpften zweiten Quartal gelegen.

    Der Jefferies-Fachmann geht davon aus, dass das bestätigte Ziel, im Gesamtjahr ein berichtetes Ebitda von 200 Millionen Euro zu erzielen, jetzt ambitioniert wirkt. Dafür führte er als Grund auf, dass aus einem VW-Auftrag keine nennenswerte Entschädigung für ausgebliebene Wallbox-Absatzmengen in Aussicht stehe. Die Unternehmensleitung sehe nun die Notwendigkeit, eine Wertminderung von 25 Millionen Euro auf den ursprünglichen VW-Vertrag vorzunehmen. Hierfür gebe es aber noch keinen konkreten Zeitpunkt./tih/mne/jha/

    Kontron

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,90 % und einem Kurs von 19,16 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +35,56 %/+45,99 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Q3-Zahlen und das Kurspotenzial bis 2027. Diskutiert werden eine günstige Bewertung auf Basis erwarteter Gewinne, Analystenziele von 29–35 Euro sowie Wachstum durch Rüstung, Bahn und Software. Im Fokus stehen Auftragsumsetzung, Margen und Cashflow sowie Risiken durch Restrukturierung und Verzögerungen. Zudem wird über Pyramid als möglichen Partner oder Übernahmekandidaten und mögliche Synergien spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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