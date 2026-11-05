Kontron nach erneut schwachen Zahlen deutlich unter Druck
AKTIE IM FOKUS
- Kontron enttäuscht Anleger mit Umsatzrückgang
- Jefferies kritisiert schwaches Quartal und Jahresziel
- VW-Vertrag führt zu 25 Millionen Euro Wertminderung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kontron hat mit seinen Quartalszahlen am Donnerstag die Anleger nicht überzeugt. Der Technologiekonzern hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sprach von einem weiteren Quartal, das nicht überzeuge. Die Aktien weiteten ihr Minus zeitweise auf fast neun Prozent aus und erreichten mit 18,60 Euro ihren niedrigsten Stand seit März. Zuletzt war der Abschlag dann noch 6,2 Prozent groß.
Ein Händler erwähnte zwar positiv, dass Kontron eine gute Profitabilität und starke Auftragsbücher unter Beweis gestellt habe, doch der Umsatz liege leicht unter dem Vorjahreswert und auch die Barmittelumwandlung sei schlecht. Laut Comtesse bestätigte sich im dritten Quartal die schwache Entwicklung aus dem ersten Halbjahr. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten noch unter dem saisonal gedämpften zweiten Quartal gelegen.
Der Jefferies-Fachmann geht davon aus, dass das bestätigte Ziel, im Gesamtjahr ein berichtetes Ebitda von 200 Millionen Euro zu erzielen, jetzt ambitioniert wirkt. Dafür führte er als Grund auf, dass aus einem VW-Auftrag keine nennenswerte Entschädigung für ausgebliebene Wallbox-Absatzmengen in Aussicht stehe. Die Unternehmensleitung sehe nun die Notwendigkeit, eine Wertminderung von 25 Millionen Euro auf den ursprünglichen VW-Vertrag vorzunehmen. Hierfür gebe es aber noch keinen konkreten Zeitpunkt./tih/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,90 % und einem Kurs von 19,16 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +35,56 %/+45,99 % bedeutet.
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Moderat bis gut (ca. 55–70 % Wahrscheinlichkeit für deutlich steigende Kurse bis Ende 2027), abhängig vor allem von der Umsetzung des Auftragsbestands und der Margenentwicklung. „Deutlich steigend“ definiere ich hier als ca. +40–70 % oder mehr vom aktuellen Niveau (rund 20–20,50 € im Oktober/November 2026).
Die Aktie notiert zuletzt um die 20–20,50 € (Xetra/Lang & Schwarz). Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 1,23–1,25 Mrd. €. Analysten sehen im Konsens ein 12-Monats-Kursziel von rund 29–30 € (Bandbreite ca. 23,50–35 €), was ein rechnerisches Upside von ca. 45–70 % impliziert. Besonders optimistisch ist mwb research mit einem unveränderten Kursziel von 35 € und „Buy“-Empfehlung (Stand Oktober 2026).
Kontron (vormals S&T) fokussiert sich auf IoT/Embedded Computing, Software + Solutions, Smart IoT, Transportation/Bahn und Defense. Die strategischen Ziele bis 2030 sind ambitioniert: 2,6 Mrd. € Umsatz und 420 Mio. € EBITDA.
Wichtige Punkte für 2026–2028 (Analystenschätzungen, u. a. mwb und Konsens):
- Umsatz: 2026 ca. 1,60–1,65 Mrd. € (teilweise belastet durch Portfolioeffekte und Restrukturierung), 2027 ca. 1,72–1,79 Mrd. €, 2028 ca. 1,85–1,92 Mrd. €.
- EPS: 2026 ca. 1,55–1,67 €, 2027 ca. 2,00 €, 2028 ca. 2,30–2,34 €.
- EBITDA-Margen sollen sich nach der GreenTec-Restrukturierung (Einsparungen >30 Mio. € p. a. ab 2027) und dem Hochlauf höherwertiger Bereiche verbessern.
- Defense: 2026 bereits >200 Mio. € Umsatz bei ca. 20 % EBITDA-Marge erwartet; strukturell unterstützt durch steigende Verteidigungsausgaben.
- Weitere Treiber: Bahntechnik (u. a. FRMCS), Software/Subscriptions (u. a. KontronOS und Cybersicherheit durch EU-CRA), Edge AI/Physical AI sowie bessere Umsetzung des hohen Auftragsbestands (Backlog) ab 2027.
Bei einem EPS von ca. 2 € 2027 wäre die Aktie bei 20 € mit einem KGV von 10 sehr günstig bewertet, sofern das Wachstum und die Margenstabilisierung eintreten. Die Bewertung (EV/Sales, EV/EBITDA) liegt im Vergleich zu Wachstum und Cashflow-Potenzial eher moderat bis attraktiv.
- Umsetzung: Der hohe Auftragsbestand muss ab 2027 stärker in Umsatz und Cashflow umgewandelt werden. Verzögerungen (Lieferketten, Komponenten) waren in der Vergangenheit ein Thema.
- 2026 ist ein Übergangsjahr mit Restrukturierungskosten (GreenTec) und vorübergehend niedrigerem berichteten EBIT/EPS.
- Makro/Zyklus: Konjunktur, Chipverfügbarkeit und Nachfrageschwankungen in Industrie/Automotive.
- Wettbewerb und Execution-Risiken bei der Internationalisierung (USA/China) und dem Software-Anteil.
- Der Kurs hat 2026 bereits Phasen der Schwäche hinter sich (52-Wochen-Range ca. 16–26 €).
Die Kombination aus:
- klaren strukturellen Wachstumstreibern (Defense, Rail, Software/Cyber, AI-Edge),
- ambitionierten, aber nachvollziehbaren 2030-Zielen,
- günstiger Bewertung relativ zu den erwarteten Gewinnen ab 2027 und
- positiven Analystenmeinungen (überwiegend Buy, Kursziele deutlich über dem aktuellen Kurs)
spricht für eine gute Chance auf deutlich steigende Kurse bis Ende 2027. Realistisch erscheint ein Szenario in Richtung 28–35 €, wenn der Backlog-Abbau und die Margenverbesserung planmäßig laufen. Ein reines „Weiter-so“ ohne positive Überraschungen könnte eher moderate Kursgewinne bringen. Starke negative Überraschungen bei der Execution oder im makroökonomischen Umfeld würden das Potenzial deutlich dämpfen.
Sollte Kontron jemals auf so ein Ding hereinfallen, stoße ich meine Position sofort und zur Gänze ab. 😅