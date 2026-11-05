Die Menarini Group und Ryvu Therapeutics geben auf der ASH-Jahrestagung 2026 die ersten klinischen Daten aus der Phase-II-Studie JASPIS-01 zu Dapolsertib (MEN1703, SEL24) bei stark vorbehandelten Patienten mit rezidiviertem/refraktärem aggressivem B-Zell

Erste klinische Daten zur Dapolsertib-Monotherapie: Erste Ergebnisse der Phase-II-Studie JASPIS-01 zu Dapolsertib (MEN1703), einem First-in-Class-Inhibitor der PIM- und FLT3-Kinase zur oralen Einnahme, bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem (r/r) aggressivem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom (B-NHL), bei denen alle verfügbaren Standardtherapien ausgeschöpft sind.





Klinische Wirksamkeit bei einer stark vorbehandelten Patientengruppe beobachtet: Klinische Wirksamkeit wurde bei einer Patientengruppe beobachtet, die im Median vier vorherige Therapielinien durchlaufen hatte ; 53 % der Patienten hatten zuvor eine CAR-T-Zelltherapie erhalten und 60 % bispezifische CD3×CD20-Antikörper.





Neuartige Behandlungsoptionen erforderlich: Patienten, deren Erkrankung nach einer CAR-T-Zelltherapie und/oder der Gabe von bispezifischen CD3×CD20-Antikörpern fortschreitet, verfügen nur über begrenzte therapeutische Möglichkeiten und weisen schlechte Behandlungsergebnisse auf.





Posterpräsentation auf der ASH 2026: Die Daten werden am 13. Dezember 2026 auf der 68. Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) in New Orleans, USA, vorgestellt.

FLORENZ, Italien und KRAKAU, Polen, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini-Gruppe, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten bahnbrechende onkologische Therapien zur Verfügung zu stellen, gaben heute gemeinsam mit Ryvu Therapeutics (WSE: RVU), gaben heute bekannt, dass die ersten klinischen Daten aus der laufenden Phase-II-Studie JASPIS-01 (NCT06534437) zu Dapolsertib (MEN1703, SEL24) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem aggressivem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom (B-NHL) im Rahmen einer Postersitzung auf der 68. Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt werden, die vom 12. bis 15. Dezember 2026 in New Orleans, Louisiana, sowie virtuell stattfindet.