Goliath zeigt erneut Kontinuität der hochgradigen Surebet-Entdeckung auf

Mit spektakulären Spitzenwerten von bis zu 43,93 g/t Goldäquivalent (AuEq) und einer Flächenausdehnung auf 2,01 Quadratkilometer untermauert Goliath Resources (TSXV: GOT; OTCQB: GOTRF; FSE: B4IF) einmal mehr das Ausmaß seiner Surebet-Entdeckung im Golden Triangle von British Columbia. Die jüngsten Infill-Bohrungen bestätigen die Kontinuität des hochgradigen Kernbereichs und liefern fundamentale Bausteine für die Entwicklung der Erzvorkommen. Bei einer Explorationsleistung von 48.443 Bohrmetern in der Saison 2026 stehen zudem noch die Laboranalysen von 43 Bohrlöchern aus, die das Potenzial weiter vergrößern können.

Hochgradige Quarzbrekzien: Kontinuität im Kernbereich bestätigt

Die neuen Laborergebnisse belegen die außergewöhnliche Metallanreicherung innerhalb des zentralen Adersystems. Die Vererzungen treten überwiegend in quarzreichen Brekzien mit den Sulfidmineralen Pyrrhotin, Bleiglanz und Zinkblende auf und werden regelmäßig von mit bloßen Auge sichtbarem Freigold begleitet. Dass es sich bei den Treffern um keine isolierten Einzelabschnitte handelt, unterstreicht die dichte Abfolge hochgradiger Intervalle:

Bohrloch GD-26-498: Durchteufte 6,00 Meter mit 14,61 g/t AuEq, darin enthalten 4,00 Meter mit 21,68 g/t AuEq sowie ein Bonanza-Abschnitt von 2,00 Metern mit 42,31 g/t AuEq.

Bohrloch GD-26-490: Schnitt 4,00 Meter mit 11,88 g/t AuEq, gekrönt von einem hochgradigen Spitzenintervall von 1,04 Metern mit 43,93 g/t AuEq.

Bohrlöcher GD-26-465 & GD-26-455: Bestätigen beachtliche Mächtigkeiten – GD-26-465 traf 20,00 Meter mit 2,01 g/t AuEq (inklusive 8,60 Metern zu 4,19 g/t AuEq), während GD-26-455 über 16,45 Meter 2,38 g/t AuEq (inklusive 6,37 Metern zu 5,98 g/t AuEq) lieferte.

Zonen Whopper & Eldorado: Bohrung GD-26-459 belegte die Zonenüberlagerung mit 5,00 Metern zu 4,34 g/t AuEq in der Whopper-Zone und weiteren 4,00 Metern mit 5,92 g/t AuEq in der Surebet-Zone.

Expansion auf 2,01 km²: Big-Bulk-Zone und Datendichte verdeutlichen Einzigartigkeit von Surebet

Parallel zur Gehaltsverdichtung wächst das Gesamtsystem in die Breite. Die diesjährigen Erweiterungsbohrungen vergrößerten die mineralisierte Fläche gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent von 1,80 auf 2,01 Quadratkilometer. Haupttreiber sind die Bonanza-Zone, die von 1,27 auf 1,51 Quadratkilometer zulegte, sowie die Golden-Gate-Zone mit einem Zuwachs von 0,85 auf 1,17 Quadratkilometer. Zwischen diesen beiden Zonen stieß das Explorationsteam auf eine bedeutsame Neuentdeckung: die Big Bulk Zone. An dieser strukturellen Schnittstelle laufen mehrere Vererzungskorridore zusammen. Mit einer Kernausdehnung von 310 Metern Länge, 500 Metern seitlicher Erstreckung und 110 Metern vertikaler Mächtigkeit sowie dichten Gangschwärmen von bis zu 58 Metern mit Gehalten von bis zu 3,60 g/t AuEq eröffnet die Big Bulk Zone erstmals die Perspektive für einen großvolumigen Tagebauabbau (Bulk Tonnage).

In der Kampagne 2026 brachten sieben Bohrgeräte im 94-tägigen Dauerbetrieb 48.443 Bohrmeter in 97 Löchern nieder – und ausnahmslos jede Bohrung durchteufte Quarz-Sulfid-Mineralisierungen. Insgesamt summiert sich die historische Bohrleistung auf der vollständig kontrollierten, 91.518 Hektar großen Golddigger-Liegenschaft auf über 200.000 Meter in 483 Bohrlöchern, wobei in bemerkenswerten 85 Prozent (412 Löchern) mit bloßem Auge sichtbare Freigold identifiziert wurde. Das geologische Modell umfasst mittlerweile 46 übereinandergestapelte Gangstrukturen in sieben Vererzungszonen, gespeist von einer vermuteten tiefsitzenden magmatischen Quelle.

Mit mehr als 1.500 Durchstoßpunkten aus den Jahren 2021 bis 2025 und den 43 noch ausstehenden Laboranalysen steht Goliath Resources vor dem entscheidenden Übergang vom Entdecker zum ressourcenbasierten Projektentwickler: Sämtliche Daten fließen direkt in das überarbeitete Blockmodell ein, um die Bohrplanung für 2027 abschließen zu können und um eine spätere, erste Ressource vorzubereiten, an die sich dann eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) anschließen soll. Da aber Surebet nach wie vor in alle Richtungen für eine Erweiterung offenbleibt, stehen auch 2027 wieder zahlreche Bohrungen im Fokus – zumal Goliath sich erst vor Kurzem, unter institutioneller Beteiligung, noch einmal die Kassen mit frischem Kapital gefüllt hat.









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