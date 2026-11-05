So können Haushalte vorsorgen

DÜSSELDORF, Deutschland, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Ob beim Camping, im Wohnmobil oder unterwegs: Mobile Powerstations sind längst eine etablierte Lösung für die netzunabhängige Stromversorgung. Doch mit höheren Speicherkapazitäten, automatischer Notstromumschaltung und flexiblen Lademöglichkeiten können sie auch zu Hause bei Stromausfällen eine wichtige Rolle übernehmen.

Zu den führenden Anbietern dieser Energielösungen zählt Jackery: Laut einer aktuellen Untersuchung von Frost & Sullivan belegt das Unternehmen weltweit den ersten Platz bei Solargeneratoren und steckerfertigen Solarspeichern, gemessen am kumulierten Absatz und Umsatz. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit erläutert Jackery, wie sich Haushalte auf mögliche Stromausfälle vorbereiten können und worauf es bei der Wahl einer geeigneten Stromreserve ankommt.

Private Notfallvorsorge: Auch die Stromversorgung gehört dazu

Schwankungen auf den Energiemärkten, Wetterextreme und sich häufende Stromausfälle haben das Bewusstsein dafür geschärft, vorbereitet zu sein. Gerade in der kalten Jahreszeit können Stürme und Unwetter vorübergehende Stromausfälle verursachen, etwa wenn umstürzende Bäume Stromleitungen beschädigen oder Überschwemmungen elektrische Anlagen lahmlegen. Betroffen sind dann nicht nur Licht und Kühlschrank: Auch Internetrouter, Heizungssteuerungen und Umwälzpumpen benötigen Strom. Besonders kritisch wird es, wenn Menschen auf elektrische medizinische Hilfsmittel angewiesen sind. Auch Aquarien benötigen eine kontinuierliche Stromversorgung.

Wer für einen Stromausfall vorsorgen möchte, sollte deshalb zunächst prüfen, welche Geräte im eigenen Haushalt unverzichtbar sind, welche Leistung sie benötigen und wie lange sie im Ernstfall weiterbetrieben werden müssen. Mobile Powerstations können ausgewählte Verbraucher unabhängig vom Stromnetz versorgen, ohne dass dafür eine feste Installation erforderlich ist.

Wie lange die Energiereserve reicht, hängt von der Speicherkapazität und dem Stromverbrauch ab: Der Jackery Explorer 2000 Plus v2 verfügt beispielsweise über 2.048 Wattstunden (Wh) Kapazität und 2.400 Watt Ausgangsleistung. Werden gleichzeitig eine LED-Leuchte mit 10 Watt, ein Router mit 15 Watt und ein Kühlschrank mit durchschnittlich 40 Watt betrieben, reicht die Energie für rund 27 Stunden.