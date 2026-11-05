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    Gewinn verfünffacht! Dieser Öl-Gigant macht Aktionäre jetzt reich?

    500 Prozent Gewinn

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    Canadian Natural verfünffacht seinen Gewinn und belohnt Aktionäre mit Milliarden-Rückkäufen. Höhere Ölpreise und neue Exportchancen sorgen für Rückenwind.

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    500 Prozent Gewinn - Gewinn verfünffacht! Dieser Öl-Gigant macht Aktionäre jetzt reich?
    Foto: Jeff McIntosh - The Canadian Press

    Der kanadische Öl- und Gasproduzent Canadian Natural Resources hat seinen Gewinn im dritten Quartal nahezu verfünffacht. Wie Reuters berichtet, stieg der Nettogewinn von 600 Millionen auf drei Milliarden kanadische Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,65 kanadische Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 1,45 kanadischen Dollar deutlich.

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    Verantwortlich für den Gewinnsprung waren vor allem höhere Verkaufspreise und eine gestiegene Produktion. Die durchschnittlich erzielten Preise für Öl und Flüssiggas legten um rund 32 Prozent zu. Insgesamt förderte Canadian Natural täglich etwa 1,65 Millionen Barrel Öläquivalent, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Mittelzufluss erreichte rund sieben Milliarden kanadische Dollar.

    Milliarden für die Aktionäre

    Besonders attraktiv für Anleger ist die neue Kapitalstrategie. Nachdem Canadian Natural seine Nettoverschuldung auf 12,1 Milliarden kanadische Dollar reduziert und damit das eigene Schuldenziel erreicht hat, sollen künftig sämtliche freien Mittel nach Dividenden und Investitionen in Aktienrückkäufe fließen. Allein für November und Dezember plant das Unternehmen Rückkäufe im Umfang von jeweils 800 Millionen kanadischen Dollar. Die Quartalsdividende beträgt weiterhin 0,625 kanadische Dollar je Aktie.

    Auch politisch erhält der Konzern Rückenwind. Die kanadische Regierung hat die geplante Ölpipeline Pacific Link zum Projekt von nationalem Interesse erklärt. Sie soll künftig täglich eine Million Barrel zusätzlich an die Pazifikküste transportieren und damit neue Absatzmärkte in Asien erschließen. Für Canadian Natural könnte dies langfristig bessere Exportmöglichkeiten und eine geringere Abhängigkeit vom US-Markt bedeuten.

    Allerdings bleibt der Konzern stark von den Ölpreisen abhängig. Gegenüber dem zweiten Quartal ging der Gewinn bereits zurück. Für Anleger dürfte deshalb entscheidend sein, ob die hohen Rohstoffpreise anhalten und die angekündigten Aktienrückkäufe den Kurs nachhaltig unterstützen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Canadian Natural Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 44,24EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

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    RedakteurPaul Späthling
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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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