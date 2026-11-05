Der Bericht „World of the Small Dog" von Hill's Pet Nutrition enthüllt neue, sich abzeichnende wissenschaftliche Standards für kleine Hunde

OVERLAND PARK, Kan., 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Hill's Pet Nutrition, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der wissenschaftlich fundierten Tierernährung, veröffentlichte heute seinen wegweisenden Bericht World of the Small Dog – einen umfassenden, evidenzbasierten Leitfaden, der das Verständnis und die Betreuung von Kleinhunden durch Tierärzteteams und Tierhalter neu definiert.

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums seines „Small Paws Innovation Center" veröffentlicht Hill's bahnbrechende Forschungsergebnisse, die die einzigartigen biologischen, metabolischen und klinischen Bedürfnisse von Hunden mit einem Gewicht unter 25 Pfund beleuchten.

Kleine Hunde (Hunde mit einem Gewicht von unter 25 Pfund) machen mehr als 52 % der weltweiten Hundepopulation aus1 und erfreuen sich aufgrund der Urbanisierung und sich wandelnder Lebensgewohnheiten zunehmender Beliebtheit. Obwohl kleine Hunde eine deutlich längere Lebenserwartung haben als Hunde großer oder riesiger Rassen, wurden sie in der Vergangenheit klinisch stets als „verkleinerte" Versionen größerer Hunde behandelt. Die neue, wegweisende Studie von Hill's zeigt, dass kleine Hunde ausgeprägte anatomische, metabolische und verhaltensbezogene Merkmale aufweisen, die eine gezielte, präzise Ernährung und maßgeschneiderte Vorsorge erfordern, um ihre verlängerte Gesundheitsspanne zu schützen.

Der Bericht wurde erstmals am 20. Oktober anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des „Small Paws Innovation Center" von Hill's in Topeka, Kansas, vorgestellt. Das Small Paws Innovation Center ist die einzige Einrichtung in den USA, die sich ausschließlich der Erforschung der Biologie und Ernährung kleiner Hunde widmet.

„Wenn man einen Chihuahua, einen Dackel oder einen Pomeranian betrachtet, sieht man ein Tier, das sich von Natur aus von einer großen Rasse unterscheidet", sagte der leitende Autor des Berichts, Dr. Francisco Poblanno, DVM, DVSc, Dip. ECVCN, Leiter der klinischen Ernährung bei Hill's. „Kleine Hunde sind nicht einfach nur kleinere Versionen größerer Hunde – sie weisen einzigartige Stoffwechselraten, schnellere Darmpassagezeiten und spezifische gesundheitliche Anfälligkeiten auf. Indem wir ihre spezifische Biologie verstehen, können wir dazu beitragen, neue Wege zu finden, um ihre Gesundheitsspanne und Lebensqualität grundlegend zu verbessern."