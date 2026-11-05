Coherent büßt binnen eines Monats 42,76 % ein

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Coherent abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -38,20 % verkraften.

Binnen eines Monats verliert Coherent 42,76 % an Wert. Allein auf Wochensicht bricht die Aktie des Lasertechnologieanbieters um 22,77 % ein. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursrutsch ist nicht erkennbar; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um -22,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,97 % gewonnen.

Während Coherent deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,21 %. Damit gehört Coherent heute zu den auffälligeren Werten.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,77 % 1 Monat -42,76 % 3 Monate -38,20 % 1 Jahr +53,13 %

Stand: 05.11.2026, 13:00 Uhr

Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 80,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,34 %.

Informationen zur Coherent Aktie

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,22 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.