JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Dank des US-Geschäfts habe der Getränkekonzern die Umsatzerwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin sieht einen Schritt in die richtige Richtung./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 22,28EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,60 € , was einem Rückgang von -3,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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