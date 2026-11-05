JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid nach Halbjahreszahlen von 1310 auf 1380 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Netzbetreiber habe gute Resultate vorgelegt und mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung reflektiere einen Bewertungsanstieg bei US?Versorgern sowie höhere Investitionen in Großbritannien, die auch zu einem höheren Wachstum als bisher gedacht führen dürften./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 15,55EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,8

Kursziel alt: 13,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

