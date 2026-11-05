Borussia Dortmund Unveils Preliminary Q1 2026/27 Figures
Borussia Dortmund’s Q1 revenue held firm, but lower transfer income weighed on profits. The club kept its full-year earnings forecast unchanged.
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- Q1 revenue edged up to €107.4 million from €107.0 million, despite €11.2 million in one-off Club World Cup income in the prior-year quarter.
- Net profit fell to €11.9 million from €22.9 million; EBITDA declined to €40.4 million from €54.3 million, and EBT to €14.0 million from €25.6 million.
- Borussia Dortmund maintained its full-year 2026/2027 net profit forecast of €0 million to €10 million.
- Net transfer income dropped to €19.9 million from €52.9 million, chiefly driving the year-on-year fall in Q1 earnings.
- Total operating proceeds, including gross transfer proceeds, decreased to €141.1 million from €175.3 million.
- Personnel expenses fell by €13.4 million to €52.7 million; depreciation and other operating expenses also declined year on year.
The next important date, Publication of the Q1 Quarterly Statement for Fiscal Year 2026/2027, at Borussia Dortmund is on 12.11.2026.
The price of Borussia Dortmund at the time of the news was 3,1025EUR and was down -0,40 % compared with the previous
day.
+0,65 %
+2,46 %
+0,32 %
+1,46 %
-6,59 %
-17,68 %
-35,64 %
-43,69 %
-69,20 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte