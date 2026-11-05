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    Borussia Dortmund Unveils Preliminary Q1 2026/27 Figures

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    Borussia Dortmund’s Q1 revenue held firm, but lower transfer income weighed on profits. The club kept its full-year earnings forecast unchanged.

    Borussia Dortmund Unveils Preliminary Q1 2026/27 Figures
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
    • Q1 revenue edged up to €107.4 million from €107.0 million, despite €11.2 million in one-off Club World Cup income in the prior-year quarter.
    • Net profit fell to €11.9 million from €22.9 million; EBITDA declined to €40.4 million from €54.3 million, and EBT to €14.0 million from €25.6 million.
    • Borussia Dortmund maintained its full-year 2026/2027 net profit forecast of €0 million to €10 million.
    • Net transfer income dropped to €19.9 million from €52.9 million, chiefly driving the year-on-year fall in Q1 earnings.
    • Total operating proceeds, including gross transfer proceeds, decreased to €141.1 million from €175.3 million.
    • Personnel expenses fell by €13.4 million to €52.7 million; depreciation and other operating expenses also declined year on year.

    The next important date, Publication of the Q1 Quarterly Statement for Fiscal Year 2026/2027, at Borussia Dortmund is on 12.11.2026.

    The price of Borussia Dortmund at the time of the news was 3,1025EUR and was down -0,40 % compared with the previous day.


    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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