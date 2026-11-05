Borussia Dortmund: Vorläufige Q1-Zahlen für 2026/27 sind da
Stabiler Umsatz, deutlich weniger Gewinn: Borussia Dortmund spürt im Quartal die gesunkenen Transfererlöse. An der Jahresprognose hält der BVB dennoch fest.
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- Der Konzernumsatz stieg leicht auf **107,4 Mio. Euro** nach 107,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal – trotz des damaligen Sondereffekts von 11,2 Mio. Euro aus der FIFA Klub-WM.
- Das **Konzernergebnis sank auf 11,9 Mio. Euro** (Vorjahr: 22,9 Mio. Euro); das EBT betrug 14,0 Mio. Euro und das EBITDA 40,4 Mio. Euro.
- Hauptgrund für den Ergebnisrückgang war das um **33,0 Mio. Euro niedrigere Ergebnis aus Transfergeschäften**: 19,9 Mio. Euro gegenüber 52,9 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die Bruttokonzerngesamtleistung einschließlich realisierter Brutto-Transferentgelte ging auf **141,1 Mio. Euro** zurück (Vorjahr: 175,3 Mio. Euro).
- Die Umsätze entwickelten sich unterschiedlich: Werbung stieg auf 41,1 Mio. Euro und Spielbetrieb auf 8,0 Mio. Euro; die TV-Vermarktung sank auf 37,3 Mio. Euro.
- Borussia Dortmund hält an der Prognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 fest: Das **Konzernergebnis soll zwischen 0 und 10 Mio. Euro** liegen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q1 Geschäftsjahr 2026/2027, bei Borussia Dortmund ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im
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