DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach der Ankündigung der Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,5 Franken belassen. Die Akquisition sei strategisch attraktiv, denn sie markiere den ersten Schritt in der internationalen Expansion der Tochter TeleClinic, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 18,16EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,5
Kursziel alt: 17,5
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,5
Kursziel alt: 17,5
Währung: CHF
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