DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach der Ankündigung der Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,5 Franken belassen. Die Akquisition sei strategisch attraktiv, denn sie markiere den ersten Schritt in der internationalen Expansion der Tochter TeleClinic, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 18,16EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.