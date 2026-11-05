DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbekonzern habe die Umsatzerwartung solide übertroffen und für das vierte Quartal einen starken Ausblick gegeben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 26,76EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.