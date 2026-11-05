DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,5 Euro belassen. Trotz des schwierigen Geschäftsumfeldes stehe das Industrieunternehmen zu seinen Jahreszielen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schaeffler arbeite an der Kostenbasis, um sich an das Umfeld anzupassen./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 5,70EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,5
Kursziel alt: 7,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,5
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