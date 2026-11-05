DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,5 Euro belassen. Trotz des schwierigen Geschäftsumfeldes stehe das Industrieunternehmen zu seinen Jahreszielen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schaeffler arbeite an der Kostenbasis, um sich an das Umfeld anzupassen./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 5,70EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,5

Kursziel alt: 7,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,50 € , was eine Steigerung von +31,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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