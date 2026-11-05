DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Jaime Rowbotham lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Rückkehr zum Wachstum im reisestarken dritten Quartal. Er hob zudem hervor, dass die Fluggesellschaft die Kosten unter Kontrolle habe./ck/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,39 % und einem Kurs von 12,75EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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