DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe die Erwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis solide übertroffen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 92,45EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 126
Kursziel alt: 126
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 126
Kursziel alt: 126
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