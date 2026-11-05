DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe die Erwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis solide übertroffen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 92,45EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 126

Kursziel alt: 126

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 126,00 € , was eine Steigerung von +35,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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