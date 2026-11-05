DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Resultate seien stark ausgefallen, die Markterwartungen dürften nun steigen./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 51,57EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,00 € , was eine Steigerung von +8,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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