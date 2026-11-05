Volle Auftragsbücher, leere Laderampe: SUSS MicroTec rutscht ab

Im dritten Quartal gingen Aufträge über 223,5 Millionen Euro ein, mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Nach neun Monaten summieren sich die Bestellungen auf 633,5 Millionen Euro, ein Rekordwert. Der Auftragsbestand hat sich auf rund 600 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Für Anleger im deutschen Halbleitersektor ist es eine zähe Woche. SUSS MicroTec verlor am Donnerstag bis zum Mittag 2,3 Prozent auf 48,18 Euro, obwohl der Chipausrüster so viele Bestellungen in den Büchern hat wie nie zuvor. Seit Jahresbeginn steht immerhin noch ein Kursplus von gut 25 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Engpass liegt in der Fertigung. Weil Bauteile fehlten, verließen etliche Anlagen das Werk später als geplant. Der Quartalsumsatz schrumpfte um knapp ein Fünftel auf 97 Millionen Euro, das EBIT fiel von 14,5 auf 4,1 Millionen Euro, die Marge sackte auf 4,2 Prozent ab. Unterm Strich blieben 1,4 Millionen Euro Gewinn nach 11 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ende Oktober gekappte Jahresprognose bestätigte das Management.

Die Experten von mwb research senken ihr Kursziel von 110 auf 99 Euro, raten aber weiter zum Kauf. Sie zweifeln, ob SUSS die Produktion 2027 schnell genug hochfahren kann, zumal Teile der Fertigung nach Taiwan und Sternenfels umziehen sollen. Zudem sehen sie wachsende Fragezeichen hinter dem Tempo der KI-Investitionen.

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Ähnlich erging es Siltronic. Der Waferhersteller steigerte den Umsatz im dritten Quartal um gut 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, schlug damit die Erwartungen und hob die Jahresziele an. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen kletterte auf 81,3 Millionen Euro.

Die Aktie zog am Mittwoch zunächst kräftig an, wurde dann aber von der trüben Stimmung in der Branche wieder eingeholt. Jefferies bleibt mit einem Kursziel von 130 Euro bei seiner Kaufempfehlung und rechnet ab Anfang 2027 mit steigenden Preisen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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Julian Schick

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