Aumovio auf Tief seit Abspaltung von Conti - Analysten gelassen

Auch Asumendi votiert mit "Overweight", sein Kursziel liegt sogar bei 62 Euro. Damit liegt er über dem Rekord vom Januar bei gut 47 Euro./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 70,80 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +9,95 %/+26,87 % bedeutet.