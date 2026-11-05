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    Aumovio auf Tief seit Abspaltung von Conti - Analysten gelassen

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Aumovio-Aktie fällt auf tiefsten Stand seit Abspaltung
    • Analysten loben Quartal und Margen trotz Umsatzschwäche
    • Bestätigte Ziele lenken Blick auf Erholungstempo 2027
    AKTIE IM FOKUS - Aumovio auf Tief seit Abspaltung von Conti - Analysten gelassen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aumovio sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals mit 31,60 Euro auf einen Tiefststand seit der Abspaltung von Continental im September 2025 gerutscht. Am 18. September 2025 hatten sie zwischenzeitlich 31,66 Euro gekostet.
    Analysten haben am Zwischenbericht allerdings wenig auszusetzen. Jose Asumendi von JPMorgan attestierte insgesamt ein gutes Quartal.

    Michael Foundoukidis von Oddo BHF lobte robuste Margen bei klar enttäuschenden Umsätzen dank guter Kostendisziplin. Angesichts bestätigter Jahresziele stehe das Tempo der erwarteten Erholung 2027 im Fokus. Foundakis kappte sein Kursziel zwar auf 50 Euro, bleibt aber auf "Outperform".

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    Auch Asumendi votiert mit "Overweight", sein Kursziel liegt sogar bei 62 Euro. Damit liegt er über dem Rekord vom Januar bei gut 47 Euro./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 70,80 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +9,95 %/+26,87 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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