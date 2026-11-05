US-Wahl sorgt für neuen Zündstoff: Was China jetzt droht

Die Demokraten haben bei den Zwischenwahlen in den USA einen deutlichen Sieg errungen und die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat übernommen. Das könnte auch die Beziehungen zwischen Washington und Peking verändern. Experten erwarten vor allem eine härtere Gangart bei Taiwan und im Technologiewettbewerb, wie CNBC berichtet. Gleichzeitig könnte US-Präsident Donald Trump versuchen, den Konflikt mit China nicht weiter eskalieren zu lassen.

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Noch bevor die neu gewählten Abgeordneten im Januar ihre Arbeit aufnehmen, stehen wichtige Gespräche an. Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen sich in diesem und im kommenden Monat gleich zweimal treffen. Damit könnten beide Länder zunächst an ihrem fragilen Waffenstillstand im Handelskrieg festhalten.

Gabriel Wildau, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Teneo, erwartet vorerst keine grundlegende Konfrontation. "Als 'Lame Duck', der sich zunehmend auf sein persönliches Vermächtnis statt auf den Erfolg der Republikanischen Partei konzentriert, könnte Trump dem zunehmenden Druck, eine Konfrontation mit China zu suchen, widerstehen und weiterhin auf 'strategische Stabilität' hinarbeiten", schrieb er CNBC.

Die Demokraten verfolgen allerdings eigene Ziele. Sie wollen unter anderem Trumps Zölle zurücknehmen, um die Inflation im Inland zu bekämpfen. Gleichzeitig könnten sie die China-Politik verschärfen. Scott Kennedy vom Center for Strategic and International Studies erwartet mehr Druck durch Anhörungen und Gesetzesinitiativen, insbesondere bei Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit und Taiwan.

Allerdings bleiben dem Kongress Grenzen gesetzt. Die Regierung verfügt über weitreichende außenpolitische Befugnisse. Zudem hat China durch seine wachsende wirtschaftliche Stärke und die Kontrolle über wichtige Rohstoffe wie Seltene Erden zusätzliche Verhandlungsmacht gewonnen.

Taiwan bleibt größtes Konfliktrisiko

Besonders brisant ist die Lage rund um Taiwan. George Chen von der Unternehmensberatung The Asia Group bezeichnet die Insel als gefährlichsten Streitpunkt zwischen Washington und Peking. Ein demokratisch kontrollierter Kongress könnte hier besonders großen Druck auf China ausüben.

Peking betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Die USA unterhalten dagegen inoffizielle Beziehungen zu der demokratisch regierten Insel. Bereits der Besuch der damaligen US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi im Jahr 2022 hatte heftige Reaktionen in China ausgelöst.

Auch für den technologischen Wettbewerb ist Taiwan entscheidend. Dort sitzt der Halbleiterkonzern TSMC, der zahlreiche Chips für Nvidia produziert. Die USA haben den Zugang chinesischer Unternehmen zu modernen Nvidia-Chips bereits eingeschränkt. Peking arbeitet deshalb verstärkt an eigenen Technologien.

Technologiewettbewerb könnte sich verschärfen

Auch in der Technologiepolitik zeichnet sich parteiübergreifend eine härtere Haltung ab. In Washington wächst der Konsens, dass der technologische Vorsprung der USA nicht dazu beitragen darf, Chinas militärische oder strategische Fähigkeiten zu stärken.

Ein demokratischer Kongress könnte diese Linie weiter verschärfen. Selbst wenn Trump und Xi bei ihren Gipfeltreffen einen freundlichen Umgang pflegen, dürfte der Technologiebereich damit zu einem wachsenden Konfliktherd werden.

Wie sich chinesische Technologieaktien entwickeln, hängt laut Liqian Ren von WisdomTree allerdings maßgeblich von der globalen Stimmung gegenüber künstlicher Intelligenz ab. Die jüngsten Kursgewinne nach einem vorherigen Ausverkauf seien auch durch regulatorische Maßnahmen in China gestützt worden. Entscheidend bleibe jedoch, wie viel wirtschaftliches Potenzial Anleger der KI sowohl in den USA als auch in China zutrauen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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