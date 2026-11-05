EcoFlow DELTA 3 Classic beim Wintercamping und Vanlife

DÜSSELDORF, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Ob mit dem Van, beim Autocamping oder auf winterlichen Foto- und Skitouren: Auch in der kalten Jahreszeit zieht es Outdoor-Fans nach draußen. Niedrige Temperaturen, kürzere Tage und fehlende Stromanschlüsse stellen besondere Anforderungen an die Energieversorgung. Heizmöglichkeiten, die Zubereitung warmer Mahlzeiten, Beleuchtung und das Laden der Ausrüstung gewinnen an Bedeutung. Für die Stromversorgung abseits des Netzes bietet EcoFlow DELTA 3 Classic 1.024 Wh Kapazität, 1.800 W Ausgangsleistung bei einem Gewicht von rund 12 Kilogramm.

Kompakte Powerstation liefert Energie für Heizdecken, Reisewasserkocher und Beleuchtung auch unabhängig vom Stromnetz – Black-Friday-Angebote vom 13. bis 30. November im EcoFlow Online-Shop

Energie für alles, was zählt

Im Winter kommt es auf die richtige Ausstattung an. EcoFlow DELTA 3 Classic bietet die passende Leistung für unterwegs – vom gemütlichen Abend im Van bis zum winterlichen Outdoor-Einsatz:

Abend im Van: Eine Heizdecke mit 50 W lässt sich rechnerisch rund 14 Stunden betreiben. Alternativ betreibt die Powerstation einen Reisewasserkocher für Tee oder Suppe. LED-Campingleuchten sorgen für Licht.

Eine Heizdecke mit 50 W lässt sich rechnerisch rund 14 Stunden betreiben. Alternativ betreibt die Powerstation einen Reisewasserkocher für Tee oder Suppe. LED-Campingleuchten sorgen für Licht. Ausrüstung für unterwegs: Am Stellplatz lassen sich Handwärmer, Smartphones sowie Kamera- und Drohnenakkus aufladen. Auch Stirnlampen sind so schnell wieder einsatzbereit.

Am Stellplatz lassen sich Handwärmer, Smartphones sowie Kamera- und Drohnenakkus aufladen. Auch Stirnlampen sind so schnell wieder einsatzbereit. Wintersport und Fotografie: Skischuhtrockner, Kameraakkus und mobile Leuchten bleiben auch unterwegs einsatzbereit.

EcoFlow DELTA 3 Classic wiegt rund 12 Kilogramm und lässt sich flexibel unterwegs einsetzen. Am Netz lädt sie in rund 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent, gemessen bei Raumtemperatur. Bei niedrigen Temperaturen kann die Ladezeit abweichen.

DELTA 3 Classic ist für Betriebstemperaturen von –10 °C bis +45 °C beim Entladen und von 0 °C bis +45 °C beim Laden ausgelegt. Über Solarpanels lässt sich die Powerstation je nach Sonneneinstrahlung mit bis zu 500 W aufladen. Die EcoFlow App zeigt den aktuellen Stromverbrauch und den Batteriestand an.

„Beim Wintercamping braucht es nicht die größtmögliche Batteriekapazität, sondern eine, die zum tatsächlichen Bedarf passt", so Arne Herkelmann, Senior Product Manager Europe bei EcoFlow. „DELTA 3 Classic bietet genügend Energiereserven für die kleinen Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt im Freien gerade an kalten Tagen angenehmer machen."