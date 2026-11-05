GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 304 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2027 könnte wachstumsseitig ein weiteres Übergangsjahr werden, schrieb James Quigley am Mittwoch nach dem Zwischenbericht der Dänen. Erst Studiendaten im zweiten Halbjahr dürften den Grundstein für mehr Dynamik in den Bereichen Diabetes und Gewichtsabnahme legen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 36,88EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 304
Kursziel alt: 290
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 304
Kursziel alt: 290
Währung: DKK
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