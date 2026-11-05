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    EcoFlow startet Black-Friday‑Aktion für die STREAM Heimspeicherserie

    Schon jetzt an die nächste Solarsaison denken

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    Black-Friday-Angebote schon jetzt sichern: EcoFlow startet Early-Bird-Aktion für die STREAM Serie!

    DÜSSELDORF, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein globaler Anbieter smarter Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, startet am 10. November die Hauptphase seiner Black-Friday-Aktion in Deutschland. Im Mittelpunkt der Aktion steht die STREAM Serie: Der Hybrid-Heimspeicher STREAM 5000 und der Nachrüstspeicher STREAM AC 5000 sind ab dem 10. November zu Black-Friday-Konditionen und mit Gratiszugaben im EcoFlow Online-Shop erhältlich. Wer bereits im Winter in einen Solarspeicher investiert, kann gut vorbereitet in die nächste Solarsaison starten.

    Im Winter vorsorgen, im Frühjahr profitieren

    Viele Haushalte beschäftigen sich erst im Frühjahr mit Solar, wenn die Tage wieder länger werden. Dabei lohnt es sich, schon früher zu planen – sowohl mit Blick auf die Solarstromnutzung als auch auf die Anschaffungskosten.

    Mehr vom eigenen Solarstrom: Gerade an den kürzeren Tagen zählt jede selbst erzeugte Kilowattstunde. Ein Batteriespeicher macht tagsüber erzeugten, überschüssigen Solarstrom auch am Abend verfügbar und kann so den Strombezug aus dem Netz reduzieren. Wer sein System bereits im Winter installiert, ist außerdem für die ersten sonnigen Frühlingstage gerüstet.

    Black-Friday-Vorteile nutzen: Mit den aktuellen Black-Friday-Angeboten lässt sich beim Kauf eines Solarspeichers sparen. Haushalte können sich ihr System jetzt sichern, es über den Winter installieren lassen und mit einem einsatzbereiten Speicher in die nächste Solarsaison starten.

    STREAM 5000: Mehr Solarstrom speichern, später erweitern

    STREAM 5000 vereint Batterie, Wechselrichter und Solarladeregler in einem Gerät. Mit 5 kWh Speicherkapazität, bis zu 5 000 W Solareingangsleistung über vier MPPTs und bis zu 3 000 W AC‑Ausgangsleistung* versorgt das STREAM System auch leistungsstarke Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler. STREAM 5000 lässt sich an einen steigenden Energiebedarf anpassen: Mit STREAM Erweiterungsbatterien und dem STREAM Gateway kann die Speicherkapazität schrittweise ausgebaut werden, ohne bereits installierte Komponenten ersetzen zu müssen.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Schon jetzt an die nächste Solarsaison denken EcoFlow startet Black-Friday‑Aktion für die STREAM Heimspeicherserie Black-Friday-Angebote schon jetzt sichern: EcoFlow startet Early-Bird-Aktion für die STREAM Serie!DÜSSELDORF, 5. November 2026 /PRNewswire/ - EcoFlow, ein globaler Anbieter smarter Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, startet am 10. November …
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