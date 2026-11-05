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    AutoFlight absolviert weltweit ersten Formationsflug mit 5 eVTOLs

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    • Fünf-eVTOL-Formation: Ein 5-Tonnen-V5000 und vier 2-Tonnen-eVTOLs in drei verschiedenen Flugzeugmodellen.
    • 47-minütiger Flug: Mehr als 133 km, wobei die gesamte Formation autonom flog.
    • Fortgeschrittene Koordination: Nachweis der automatisierten Flugsteuerung und des sicheren Abstands zwischen verschiedenen Flugzeugmodellen und Gewichtsklassen.

    SUZHOU, China, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight hat erfolgreich den weltweit ersten Formationsflug mit fünf eVTOL-Flugzeugen aus zwei Gewichtsklassen absolviert und damit einen wichtigen Meilenstein in der Koordination mehrerer Flugzeuge und in der elektrischen Luftfahrt gesetzt.

    AutoFlight Completes World’s First 5-eVTOL Formation Flight

    Die Vorführungen fanden am 31. Oktober und 1. November auf der Flugtestbasis von AutoFlight am Bailian-See in Kunshan, China, statt. Zu den Veranstaltungen waren Vertreter der Absolventen des Stanford Executive Program (SEP) der Stanford Graduate School of Business, internationale Fachleute aus der eVTOL-Branche sowie Kunden und Partner von AutoFlight eingeladen. Die Gäste besuchten außerdem Sunship, den wasserbasierten, umweltfreundlichen Vertiport von AutoFlight am Dianshan-See, und verfolgten den Formationsflug vom Seeufer aus. https://www.youtube.com/watch?v=EYNWS1N2Mk0

    Die Formation bestand aus einem 5-Tonnen-V5000 Matrix und vier 2-Tonnen-eVTOLs, darunter drei Modelle: die V5000 Matrix, die Fracht-eVTOL V2000CG CarryAll und die Feuerbekämpfungs-eVTOL V2000CGF CarryAll. Die aus fünf Flugzeugen bestehende Formation absolvierte einen koordinierten 47-minütigen Flug, wobei der führende V5000 eine Strecke von mehr als 133 km zurücklegte. Der gesamte Flug wurde autonom und ohne manuelles Eingreifen durchgeführt.

    Trotz starker Winde am 1. November hielt die Formation einen stabilen Flug sowie einen sicheren horizontalen und vertikalen Abstand ein. Die Koordination von Flugzeugen unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichen Einsatzprofilen erfordert eine präzise Routenplanung, Flugsteuerung, Kommunikation und Sicherheitsmanagement.

    Aufbauend auf der Demonstration einer Formation aus drei Flugzeugen im Mai 2026 markiert dieser jüngste Erfolg einen weiteren Fortschritt bei der Koordination mehrerer eVTOL-Modelle und Gewichtsklassen. Zudem demonstriert er die wachsenden Fähigkeiten von AutoFlight im autonomen Betrieb mehrerer Flugzeuge und legt damit den technischen Grundstein für zukünftige Transportnetzwerke in geringer Höhe, die Langstrecken-, Regional- und Last-Mile-Routen miteinander verbinden.

    Im Zuge der Weiterentwicklung der Advanced Air Mobility (AAM) erforscht AutoFlight neue Wege, um Luft- und Seeverkehr durch eVTOL-Flugzeuge und Plattformen wie Sunship miteinander zu verbinden, und rückt damit eine neue Vision für vernetzten Verkehr näher an die Realität.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    AutoFlight absolviert weltweit ersten Formationsflug mit 5 eVTOLs Fünf-eVTOL-Formation: Ein 5-Tonnen-V5000 und vier 2-Tonnen-eVTOLs in drei verschiedenen Flugzeugmodellen.47-minütiger Flug: Mehr als 133 km, wobei die gesamte Formation autonom flog.Fortgeschrittene Koordination: Nachweis der automatisierten …
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