UBS stuft ASOS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Asos nach Zahlen für 2026 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Die Resultate des Modehändlers seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2027 stifte Zuversicht./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 5,23EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.