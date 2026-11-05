UBS stuft Hellofresh auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Zwar hätten der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (AEBITDA) die Erwartungen übertroffen, der Umsatztrend bei Fertiggerichten habe sich aber weiter verschlechtert, während sich die Profitabilität gut halte, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,56 % und einem Kurs von 3,384EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
Kursziel alt: 3,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
Kursziel alt: 3,60
Währung: EUR
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