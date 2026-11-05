UBS stuft Hellofresh auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Zwar hätten der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (AEBITDA) die Erwartungen übertroffen, der Umsatztrend bei Fertiggerichten habe sich aber weiter verschlechtert, während sich die Profitabilität gut halte, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,56 % und einem Kurs von 3,384EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,60

Kursziel alt: 3,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,60 € , was eine Steigerung von +4,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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