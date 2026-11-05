UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Die Resultate des britischen Netzbetreibers seien unspektakulär ausgefallen, schrieb Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 15,53EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Mark Freshney
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,1
Kursziel alt: 11,1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Freshney
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,1
Kursziel alt: 11,1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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