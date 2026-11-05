RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 41 Euro
ANALYSE-FLASH
- RBC belässt Rating für Commerzbank bei 41 Euro
- RBC bewertet Quartalstrends als enttäuschend
- RBC moniert das gesenkte Jahresziel zum Zinsüberschuss
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Geschäftstrends im dritten Quartal seien enttäuschend, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem monierte sie das gesenkte Jahresziel für den Zinsüberschuss./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 38,79 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+7,69 % bedeutet.
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wenn ich das wüsste…bin ja froh, dass wir die 40 wieder gesehen haben, ich hatte vor dem Tal , das wir jetzt hatten bei über 40 zum erstenmal überhaupt ein paar aktien (ca.14% meines bestandes) verkauft und auch einige % der KO‘s.
Kaum geht es etwas runter, rücken die Pessimisten wieder nach vorne. Aber was Frankreich betrifft, hast Du Recht. Allerdings ist La France doch auch nur Primus inter Pares. Bald kommen wieder eskalierende Kassandra-Rufe, dass alles den Bach runter geht. Das kann wohl sein, aber dann brauchen wir hier keinerlei Handlungsempfehlungen mehr. Dieser chat hier geht seinem Ende entgegen, nach 20 Jahren.