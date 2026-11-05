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    Nordex schafft kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal - Kursplus

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex steigert Quartalsgewinn auf 147 Mio. Euro
    • Nordex-Aktie steigt nach Zahlen um gut fünf Prozent
    • Aufträge sichern Planung, Netzausbau bremst Windkraft
    ROUNDUP - Nordex schafft kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal - Kursplus
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat seinen Gewinn im dritten Quartal nahezu verdreifacht. Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr von knapp 52 auf gut 147 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das ist mehr, als von Nordex befragte Analysten durchschnittlich auf ihren Zetteln hatten. Die Hamburger hatten bereits Mitte Oktober vorläufige Zahlen zur Entwicklung des Tagesgeschäfts vorgelegt und in diesem Zuge auch das Profitabilitätsziel für das Gesamtjahr nach oben gesetzt. An der Börse ging es nun auch nach dem endgültigen Quartalsbericht aufwärts.

    Die im MDax notierten Nordex-Papiere legten am frühen Nachmittag gut fünf Prozent zu. Sie hatten sich in den vergangenen Tagen bereits ein Stück weit vom Seitwärtstrend befreien können. Werte aus dem Sektor der Erneuerbaren Energien waren zuletzt gefragt - insbesondere nachdem die Demokraten in den USA die Zwischenwahlen gewonnen haben, denn das Wahlergebnis sorgt für ein günstigeres politisches Umfeld.

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    Zuvor hatte der Sektor wegen hoher Zinsen einen Großteil seiner Frühjahresrally wieder eingebüßt. So war der Nordex-Kurs im Oktober auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Februar angekommen. Mit der aktuellen Erholung beläuft sich das Kursplus seit Jahresbeginn auf rund 45 Prozent. Seit dem im Frühjahr erreichten Rekordniveau hat die Aktie allerdings 17 Prozent eingebüßt.

    Nach Ansicht von Metzler-Analyst Guido Hoymann bietet der Turbinenauftragsbestand von Nordex in Höhe von 12,2 Gigawatt eine gute Planungssicherheit für die nächsten ein bis zwei Jahre. Das Thema des steigenden Strombedarfs, der durch KI, E-Mobilität, Wärmepumpen und andere Faktoren angetrieben wird, spiele Unternehmen wie Nordex sicherlich in die Hände, schrieb er.

    Ein gewisses Risiko sieht er hingegen in Deutschland, dem für die Hanseaten wichtigsten Markt. Hier halte der Netzausbau nicht mit den Kapazitätswachstumszielen und Genehmigungen Schritt. Infolgedessen stauen sich laut Hoymann bereits baureife Projekte an. Zudem zielten Regierungsinitiativen wie die EEG-Novelle und das Netzpaket darauf ab, das Ausbautempo von Windkraft und Photovoltaik an den langsameren Netzausbau anzupassen, beschrieb der Analyst die Situation hierzulande weiter.

    Je nachdem, wie die politischen Debatten um diese Themen ausgehen, könne sich seine Einschätzung des deutschen Marktes ändern. Hoymann sieht es daher positiv, dass etwa ein Sechstel des Auftragseingangs der ersten neun Monate 2026 aus den USA stammte. Dies markiere einen erfolgreichen Wiedereinstieg in diesen großen Markt./lew/tav/stk

    Nordex

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 42,76 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -15,17 %/+48,44 % bedeutet.





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