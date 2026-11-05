UBS stuft Auto1 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 30,30 auf 26,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Langfristig bleibe Auto1 attraktiv, der Haken seien die Volumina, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend nach den Quartalszahlen./rob/ajx/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 19,33EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26,40

Kursziel alt: 30,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,40 € , was eine Steigerung von +36,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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