UBS stuft Auto1 auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 30,30 auf 26,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Langfristig bleibe Auto1 attraktiv, der Haken seien die Volumina, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend nach den Quartalszahlen./rob/ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 19,33EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26,40
Kursziel alt: 30,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26,40
Kursziel alt: 30,30
Währung: EUR
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