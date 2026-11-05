UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 332 auf 312 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal des dänischen Pharmakonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es günstige wie auch negative Impulse. Das neue Kursziel spiegele die Unwägbarkeiten hinsichtlich des mittelfristigen Wachstums wider./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 36,88EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 312
Kursziel alt: 332
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 312
Kursziel alt: 332
Währung: DKK
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