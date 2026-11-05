UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 332 auf 312 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal des dänischen Pharmakonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es günstige wie auch negative Impulse. Das neue Kursziel spiegele die Unwägbarkeiten hinsichtlich des mittelfristigen Wachstums wider./rob/mf/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 36,88EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 312

Kursziel alt: 332

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,85 $ , was eine Steigerung von +13,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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