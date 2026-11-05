Keine Norwegen-Reise für 'Mein Schiff 3'
Nach Kollision
- Tui Cruises sagt Norwegenreise Mitte November ab
- Reparaturen dauern nach Kollision länger als geplant
- Rückkehr ab 28. November nach Fahrplan vorgesehen
BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Wegen umfangreicherer Reparaturarbeiten an dem bei einer Kollision beschädigten Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" sagt Tui Cruises die nächste für Mitte November geplante Reise mit dem Ozeanriesen ab. Die Sicherheit der Gäste und der Besatzung habe "jederzeit höchste Priorität", teilte die Reederei mit. "Wir möchten sicherstellen, dass alle notwendigen Arbeiten sorgfältig abgeschlossen werden, bevor die "Mein Schiff 3" ihren Reisebetrieb wieder aufnimmt." Ursprünglich war mit der "Mein Schiff 3" eine Norwegenreise vom 14. bis 28. November vorgesehen.
Nach dem Zusammenstoß mit zwei Containerschiffen am 25. Oktober war das beschädigte Kreuzfahrtschiff am vergangenen Sonntag in die Lloyd Werft Bremerhaven gekommen. Dort soll die "Mein Schiff 3" repariert werden. Die entstandenen Schäden würden dort umfassend begutachtet und repariert, teilte Tui Cruises weiter mit. "Dabei hat sich gezeigt, dass die Arbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen werden."
Wann das Kreuzfahrtschiff wieder fahren soll
Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff war beim Auslaufen mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde das riesige Schiff von einer Böe erfasst und trieb auf die zwei Containerschiffe zu, die am Container-Terminal Stromkaje festgemacht waren. Bei dem Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in siebenstelliger Höhe. Die geplante mehrwöchige Reise des Tui-Schiffes in Richtung Kanaren wurde abgesagt.
Laut der Reederei ist geplant, dass die reparierte "Mein Schiff 3" vom 28. November an wieder regulär und nach ihrem vorgesehenen Fahrplan fahren soll. Dann ist nach früheren Angaben eine Kreuzfahrt von Bremerhaven nach Oslo und Kiel geplant. Gäste und Vertriebspartner sollten so früh wie möglich informiert werden, sollte sich an diesem Plan etwas ändern, teilte Tui Cruises mit./len/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 7,612 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +31,41 %/+5,12 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Öl Minus 8% und wir schaffen einfach nicht den Widerstand zu brechen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/mad.gif
Da ist der endlich, der lang ersehnte neue Ankeraktionär! Weiß zwar nicht, was es gebracht hat – dem Kurs hat es bisher nichts gebracht, siehe unten – aber, dass ein (semi) professioneller Investor Aktien kauft, ist per se erst mal als positiv zu sehen.
Ansonsten schaffe ich es nicht, die vorhandenen Informationen zu Pale irgendwie logisch mit einem 5% Investment in TUI in Verbindung zu bringen. Da steht etwas von 400 Mio Portfolio zum Jahresende 2025 (und dann kauft man für 150 Mio Euro TUI Aktien?), Private Equity per se, die bisherigen Investments wie Groupon, Tourismus und/oder Rohstoffexpertise kann man nicht direkt herauslesen, deren Expertise bei der Globalisierung von Geschäftsmodellen (braucht TUI das??), etc. Aber gut, da steht auch „we support the non-profit sector“, vllt fällt das TUI Investment darunter. Das muss der geneigte Leser jetzt nicht ernst nehmen.
Was natürlich auffällt: in dem Zeitraum, in dem die die letzten 2% gekauft haben (Ende Sep bis Ende Okt), hat der Kurs 4 Cent verloren, während der Dax ein Prozent zugelegt hat. In anderen Worten: die haben jeden Tag eine halbe Mio TUI Aktien gekauft und der Kurs hat den Gesamtmarkt trotzdem underperformed. Wenn man unterstellt, dass die ggfs in Aug/Sep mit dem Aufbau der Position angefangen haben, ist die Underperformance noch deutlicher.
Jetzt stellen wir uns mal vor, dass hier ein LV eine 5%ige Short-Position aufgebaut hätte mit vllt 45 Einzelmeldungen über den Bundesanzeiger. Was wäre hier die Sau am Kreisen gewesen, was wäre geschimpft worden, jeden Kurs hätte man „den Freunden“ zugeschustert. Aber 5% Kauf über die Börse ohne Kurseffekt – wen interessiert’s? ;-)
In der Tat sehr solide Ergebnisse von RCL und NCLH. Da scheint also wenig Gegenwind aktuell zu kommen, was für 2026/27 positiv ist.
Ein Vertrauensbeweis in TUI, der die Aktie stärken könnte. Meine persönliche Einschätzung, DYOD.