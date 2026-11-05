BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe die Erwartungen solide übertroffen, auch wenn dabei eine zeitliche Verschiebung in den USA eine Rolle gespielt habe, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24,4
Kursziel alt: 24,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24,4
Kursziel alt: 24,4
Währung: GBP
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