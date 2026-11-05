RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres des Spirituosenherstellers stelle einen Schritt in die richtige Richtung dar, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen und das Kursziel leicht angepasst./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,19 € , was eine Steigerung von +12,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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