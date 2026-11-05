RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres des Spirituosenherstellers stelle einen Schritt in die richtige Richtung dar, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen und das Kursziel leicht angepasst./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 20
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 20
Währung: GBP
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